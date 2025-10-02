رهبر انصارالله تشریح کرد: راز طرح به اصطلاح صلح ترامپ برای غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی امروز خود تاکید کرد: نزدیک به ۲ سال کامل از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه می گذرد و خشم جهانی در برابر این جنایات به اوج خود رسیده اما همچنان شاهد تداوم آن هستیم. دشمن صهیونیستی به حمایت های آمریکا و ذلت پذیری رژیم های عربی و اسلامی دل خوش کرده است. بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن در جریان حمله به آوارگان در شهر غزه شهید و زخمی شده اند و برخی افراد در محله های این شهر همچنان تحت محاصره قرار دارند. تل آویو از گرسنگی دادن به عنوان ابزاری برای نسل کشی ملت فلسطین استفاده می کند. روند گسترده تخریب ساختمان های مسکونی در این منطقه همچنان ادامه دارد تا نوار غزه دیگر قابل سکونت نباشد.

وی همچنین تصریح کرد: دشمن صهیونیستی به هدف قرار دادن زنان و کودکان افتخار می کند. فاجعه در نوار غزه بالاتر از آن است که بتوان با بیان و کلمات توصیف کرد. تجاوزات رژیم صهیونیستی در قبال مسجد الاقصی نیز ادامه دارد و این روزها به صورت گسترده تری در جریان است. در خصوص کرانه باختری نیز باید بگویم که تل آویو به دنبال ایجاد تغییرات در ساختار جمعیت شناختی این منطقه است. ربودن فلسطینی ها در کرانه باختری و شکنجه اسرا همچنان ادامه دارد.

عبدالملک الحوثی اضافه کرد: در خصوص به اصطلاح طرح ترامپ خطاب به نتانیاهوی جنایتکار باید بگویم که این طرح تا جایی دستکاری شده که تمام خواسته های تل آویو را پوشش دهد. طرح آمریکایی صهیونیستی مذکور به هیچ وجه شامل حاکمیت فلسطینی ها بر نوار غزه نیست و بر اساس آن یک هیئت آمریکایی انگلیسی اداره نوار غزه را به دست می گیرد. حتی تشکیلات خودگردان نیز این طرح را نپذیرفته چرا که شکل صوری کشور فلسطین که از سوی برخی کشورهای غربی به رسمیت شناخته شده نیز در این طرح وجود ندارد.

وی بیان کرد: آمریکا و اسرائیل به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط برخی کشورهای اروپایی را نادیده می گیرند و می خواهند نوار غزه را به یک منطقه خالی از مقاومت تبدیل کنند. طرف صهیونیستی بندهای خلع سلاح مقاومت و بیرون کردن نیروهای مبارز از این باریکه را اضافه کرده است. یکی از روش های آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر خشم جهانی علیه جنایات رژیم صهیونیستی و ممانعت از خدشه دار شدن وجهه واشنگتن به دلیل حمایت های تمام قد از تل آویو ارائه دادن راهکارهای صوری این چنینی است. همان طور که آمریکا با ادعای ایجاد مسیر هوایی برای رساندن کمک های انسانی به نوار غزه یک عملیات فریب به راه انداخت. زمانی هم که قحطی در غزه بی داد کرد آمریکا با مؤسسه انسانی غزه یک فریبکاری دیگر برای انحراف افکار عمومی صورت داد و در نهایت معلوم شد که این مؤسسه دامی برای به خاک و خون کشیدن فلسطینی ها است. طرح صلح کنونی نیز در همین راستا ارائه شده است.

رهبر انصارالله ادامه داد: نتانیاهوی جنایتکار اعتراف کرد که طرح ترامپ هر چیزی که تل آویو می خواهد را پوشش می دهد. این رژیم حتی موافقت نکرده غزه زیر نظر تشکیلات خودگردان اداره شود. انگلیس تحت عنوان قیمومیت، بر فلسطین سلطه پیدا کرد و بعد آن را به صهیونیست ها داد. این کشور دست به سرکوب فلسطینی ها زد تا زمانی که احساس کرد صهیونیست ها می توانند فلسطین را اشغال کنند. ترامپ به دنبال آن است که رژیم های عربی برای خلع سلاح مقاومت وارد عمل شوند. تمام این موارد در راستای طرح صهیونیستی آمریکایی تغییر خاورمیانه می گنجد. آمریکا در قبال ونزوئلا نیز چشم طمع به ذخایر گسترده این کشور به ویژه نفت آن دارد.

عبدالملک الحوثی تصریح کرد: با وجود تمام خطراتی که پیش روی ناوگان صمود بود سرنشینان این ناوگان دست از حمایت فلسطین بر نداشتند. دشمن صهیونیستی نیز مانند دفعات گذشته به این ناوگان حمله کرد و سرنشینان آن را ربود. این فعالان موفق شدند دشمن صهیونیستی را در برابر چشمان جهانیان رسوا کنند.

وی در خصوص عملیات های یمن علیه دشمن صهیونیستی گفت: طی هفته جاری ۱۸ عملیات موشکی و پهپادی صورت گرفت. در دریا نیز کشتی هایی که محاصره دریایی رژیم صهیونیستی را نقض کردند هدف قرار گرفتند. پنجشنبه گذشته یک کشتی در همین رابطه هدف قرار گرفت. تعداد این کشتی ها به ۲۲۸ عدد می رسد.