شهرکی: ۶ هزار جوجه یکروزه بین عشایر سیستان وبلوچستان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شهرکی گفت: بیش از ۶ هزار قطعه جوجه یکروزه مرغ بومی در بین اعضای صندوق‌های خرد زنان روستایی و عشایری توزیع شده است.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: این اقدام در راستای تحقق سیاست‌های حمایتی برای توسعه اشتغال پایدار و افزایش سطح معیشت خانوارهای روستایی و عشایری انجام شده است.

وی تصریح کرد: این طرح با هدف توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و عشایری و تقویت تولیدات داخلی در بخش کشاورزی اجرا می‌شود و در قالب بسته‌های حمایتی، شامل جوجه‌های یکروزه و آموزش‌های لازم برای پرورش آن‌ها، به متقاضیان ارائه می‌گردد.

شهرکی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه پرورش، تغذیه، مدیریت بهداشتی، تکمیل زنجیره ارزش و بازاریابی برای زنان روستایی خبر داد و تأکید کرد: این طرح گامی مهم در جهت افزایش درآمد، اشتغال‌زایی و ارتقای جایگاه زنان در اقتصاد روستایی است و با حمایت مستمر سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه خواهد یافت.