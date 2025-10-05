به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در نشست شورای تأمین مسکن استان با اشاره به عقب‌ماندگی طرح‌های مسکن از دوره مسکن مهر تا امروز، اظهار کرد: با عزمی ملی و همت جمعی، سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش یافته و این روند باید با قدرت ادامه یابد.

وی با بیان اینکه اکثریت متقاضیان نهضت ملی مسکن از دهک‌های پایین درآمدی هستند، افزود: هرگونه تأخیر در ساخت واحدها فشار اقتصادی بیشتری بر این اقشار وارد می‌کند و مسئولان و پیمانکاران باید مسئولیت اجتماعی خود را به‌طور واقعی ایفا کنند.

استاندار همدان پروژه مسکن کوی پرواز را یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ملی کشور دانست و گفت: این پروژه با ظرفیت نهایی ۸هزار و ۲۱۰ واحد و جمعیت پیش‌بینی‌شده بیش از ۳۲هزار نفر، از نظر مقیاس معادل یک شهرستان کوچک است و باید پیش‌بینی کامل خدمات آموزشی، درمانی، بهداشتی و امنیتی پیش و همزمان با ساخت انجام شود.

ملانوری‌شمسی همچنین خواستار اقدام فوری دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و مخابرات شد و خاطرنشان کرد: اجرای این تأسیسات باید از ابتدا آغاز شود و تبدیل به مصوبه الزام‌آور برای همه دستگاه‌ها گردد.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به مدیریت خدمات و امنیت مناطق مسکونی، عنوان کرد: اگر خدمات پیش‌بینی نشود، حتی تحویل چند صد واحد می‌تواند مشکلات اجتماعی پیچیده‌ای ایجاد کند.

استاندار همدان رسانه‌ها را به اطلاع‌رسانی درباره پیشرفت طرح‌ها دعوت کرد و افزود: اعتماد مردم باید حفظ شود و آنان بدانند که پروژه‌ها در حال تکمیل هستند.