ملانوری: پروژه‌های مسکن نیمه‌تمام باید جهادی تکمیل شوند

همدان- استاندار همدان گفت: برای خانه‌دار شدن اقشار محروم، پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن باید با رویکردی جهادی و سریع تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در نشست شورای تأمین مسکن استان با اشاره به عقب‌ماندگی طرح‌های مسکن از دوره مسکن مهر تا امروز، اظهار کرد: با عزمی ملی و همت جمعی، سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش یافته و این روند باید با قدرت ادامه یابد.

وی با بیان اینکه اکثریت متقاضیان نهضت ملی مسکن از دهک‌های پایین درآمدی هستند، افزود: هرگونه تأخیر در ساخت واحدها فشار اقتصادی بیشتری بر این اقشار وارد می‌کند و مسئولان و پیمانکاران باید مسئولیت اجتماعی خود را به‌طور واقعی ایفا کنند.

استاندار همدان پروژه مسکن کوی پرواز را یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ملی کشور دانست و گفت: این پروژه با ظرفیت نهایی ۸هزار و ۲۱۰ واحد و جمعیت پیش‌بینی‌شده بیش از ۳۲هزار نفر، از نظر مقیاس معادل یک شهرستان کوچک است و باید پیش‌بینی کامل خدمات آموزشی، درمانی، بهداشتی و امنیتی پیش و همزمان با ساخت انجام شود.

ملانوری‌شمسی همچنین خواستار اقدام فوری دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و مخابرات شد و خاطرنشان کرد: اجرای این تأسیسات باید از ابتدا آغاز شود و تبدیل به مصوبه الزام‌آور برای همه دستگاه‌ها گردد.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به مدیریت خدمات و امنیت مناطق مسکونی، عنوان کرد: اگر خدمات پیش‌بینی نشود، حتی تحویل چند صد واحد می‌تواند مشکلات اجتماعی پیچیده‌ای ایجاد کند.

استاندار همدان رسانه‌ها را به اطلاع‌رسانی درباره پیشرفت طرح‌ها دعوت کرد و افزود: اعتماد مردم باید حفظ شود و آنان بدانند که پروژه‌ها در حال تکمیل هستند.

