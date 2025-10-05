به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته ششم بیست و پنجمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه امروز یکشنبه بین تیم های استقلال و چادرملو در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد که این دیدار با تساوی یک به یک خاتمه یافت. هادی حبیبی نژاد(۶۹) برای چادرملو و منیرالحدادی(۷۱) برای استقلال گل زدند.

شاگردان ریکاردو ساپینتو در شرایطی گام در این دیدار گذاشتند که در دیدارهای قبلی و همچنین دو دیدار لیگ قهرمانان آسیا نتوانسته بودند نتایج قابل قبولی کسب کنند و از سوی هواداران به شدت تحت فشار بودند.

ترکیب استقلال

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، صالح حردانی،حسین گودرزی، امیرمحمد رزاق‌نیا(اسماعیل قلی زاده-۵۸)، روزبه چشمی(دیدیه اندونگ-۱۹)، منیر الحدادی، موسی جنپو(علیرضا کوشکی-۵۸)، یاسر آسانی، محمدرضا آزادی(سعید سحرخیزان-۶۳).

آخرین تلاش ساپینتو برای ماندن

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال که پس از باخت به المحرق بحرین تا آستانه برکناری پیش رفت، این بار برای این که تیمش به برد امیدوارتر باشد تغییراتی را در ترکیب تیمش ایجاد کرد و نفرات متفاوتی را به میدان فرستاد تا شاید بتواند طلسم نبردن ها را بشکند و از خطر اخراج فاصله بگیرد.

بدشانسی کاپیتان

روزبه چشمی که یکی از محورهای اصلی تیم فوتبال استقلال در مرکز زمین است، با وجود این که هنوز به شرایط ایده ال نرسیده است از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفت اما در همان دقایق ابتدایی دچار مصدومیت شد و جای خود را به اندونگ داد. با بیرون رفتن چشمی از زمین صالح حردانی بازوبند کاپیتانی استقلال را بر بازو بست!

بازیکن سابق بارسلونا بهتر از قبل

یکی از امیدهای هواداران استقلال برای بهتر شدن تیمشان به منیرالحدادی بازیکن سابق بارسلونا هست که در دیدارهای گذشته نمایش خوبی نداشت اما در نیمه اول دیدار با چادرملو روند بهتری داشت و نسبت به دیدارهای گذشته تاثیرگذاری بیشتری در ترکیب استقلال داشت.

کیفیت نامناسب زمین و بازی آشفته

در نیمه اول دو تیم تلاش کردند با پاس های پرتعداد به دروازه یکدیگر نزدیک شوند اما زمین ناهموار و زرد ورزشگاه تختی این اجازه را به آنها نداد و صدای بازیکنان را در آورد. با این حال دو تیم نتوانستند نمایش دلچسبی داشته باشند و استقلال بیشتر صاحب توپ و میدان بود و چادرملو هم به دنبال استفاده از ضد حملات بود.

فرعباسی استقلال را در بازی نگه داشت

شروع نیمه دوم با حملات خطرناک تر تیم یزدی همراه بود و شاگردان سعید اخباری دو موقعیت پیاپی خطرناک روی دروازه استقلال ایجاد کردند که در یک مورد حبیب فرعباسی شوت محکم بازیکن چادرملو را به کرنر فرستاد. در ۲۰ دقیقه ابتدایی نیمه دوم دو تیم بازی بهتری را به نمایش گذاشتند و موقعیت هایی را روی دروازه ها ایجاد کردند اما گلی به ثمر نرسید.

تیر خلاص به تیم بی جان

با وجود این که استقلال در نیمه دوم میل تهاجمی بیشتری داشت تا به گل برتری دست پیدا کند، در دقیقه ۶۹ این چادرملو بود که از روی یک پرتاب اوت و تعلل خط دفاعی استقلال توسط هادی حبیبی نژاد به گل برتری رسید. مهاجم چادرملو با جاگیری خوب درون محوطه جریمه و در شرایطی که مدافعی مراقب او نبود با ضربه ای آرام دروازه آبی پوشان را باز کرد.

حدادی بالاخره خودی نشان داد

در شرایطی که هنوز شادی بازیکنان چادرملو تمام نشده بود و هواداران خوشحال این تیم روی صندلی هایشان قرار نگرفته بودند، استقلال در شروع مجدد بازی و در دقیقه ۷۱ به گل تساوی رسید. یاسر آسانی که یکی از معدود بازیکنان خوب تیم در چند هفته اخیر بوده است از جناح راست به محوطه جریمه چادرملو نزدیک شد و پشت هجده قدم توپ را به الحدادی رساند و این بازیکن با ضربه ای فنی با پای چپ در حالی که توپ قبل از خط دروازه به زمین خورده بود، گل نخست خودش و استقلال را به ثمر رساند.

فشار استقلال برای شکستن طلسم

شاگردان ساپینتو که مثل دیدارهای گذشته سرمربی خود را روی سکو می دیدند در دقایق پایانی فشار روی دروازه چادرملو را زیاد کردند شاید بتوانند دروازه حریف را برای بار دوم باز کنند و سه امتیاز این دیدار را بگیرند اما دفاع منسجم و کم اشتباه تیم یزدی به آنها اجازه نداد به گل پیروزی برسند و این بار فقط از شکست فرار کردند اما نتوانستند به پیروزی برسند.

موقعیت های وقت اضافه اندازه کل بازی

استقلالی ها در وقت های اضافه با قیچی سحرخیزان تا آستانه رسیدن به گل دوم رفت اما دروازه بان چادرملو با واکنشی عالی اجازه باز شدن دروازه اش را نداد. آبی پوشان که در وقت های اضافه به اندازه کل بازی موقعیت گل ایجاد کردند یک بار دیگر با ضربه سر سحرخیزان در موقعیت گل قرار گرفتند اما ضربه این بازیکن از کنار تیر عمودی به بیرون رفت.