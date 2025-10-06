به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن ترابی گودرزی پیش از ظهر دوشنبه با اشاره به مشکلات آموزشی رباط کریم، پرند و نصیرشهر، کمبود فضای آموزشی را یکی از اصلیترین دغدغههای مردم و مسئولان دانست و اظهار داشت: کمبود سرانههای آموزشی در این رباط کریم از گذشته وجود داشته و متأسفانه با افزایش جمعیت دانشآموزی در حاشیه تهران، این مشکل به شکل حادتری احساس میشود. طبق بررسیهای اخیر، در مجموع سه شهر رباط کریم، پرند و نصیرشهر حدود ۴۵ مدرسه کمبود داریم که همین موضوع باعث شده برخی مدارس بهصورت دو شیفته اداره شوند.
امام جمعه رباط کریم با بیان اینکه اقداماتی برای رفع این مشکل در حال انجام است، افزود: در ابتدای مهرماه امسال ۶ مدرسه جدید به آموزش و پرورش شهرستان تحویل شد و تلاشهای گستردهای از سوی خیرین مدرسهساز و همچنین وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است، اما همچنان نمیتوان گفت که کمبودها برطرف شده است.
وی با اشاره به نیاز مبرم شهر به فضاهای آموزشی جدید خاطرنشان کرد: در کنار احداث مدارس، برخی مراکز قدیمی نیز نیازمند تعمیر و بازسازی هستند که تا حدودی در ابتدای مهر مورد استفاده قرار گرفتند، اما این اقدامات کافی نیست و باید توجه بیشتری از سوی مسئولان به شهرستان صورت گیرد.
ترابی گودرزی همچنین به نبود مراکز آموزشی در حوزه فنی و حرفهای و کاردانش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دانشآموزانی که بخواهند در این رشتهها ادامه تحصیل دهند، در شهرستان امکانات لازم را در اختیار ندارند.
وی اضافه کرد:البته کمبود معلم نیز در برخی مقاطع وجود دارد، اما این موضوع با جابهجایی نیروها و جذبهای جدید تا حدودی مدیریت شده است. مشکل اصلی ما مربوط به حوزه سختافزاری و احداث مدارس جدید است که همچنان به صورت جدی باقی مانده است.
امام جمعه رباط کریم در پایان تأکید کرد: امیدواریم با افزایش مشارکت خیرین و توجه ویژه دولت و مسئولان آموزش و پرورش، بتوانیم این کمبودها را برطرف کنیم تا دانشآموزان شهرستان در شرایطی مناسبتر به تحصیل بپردازند.
