حق شناس: حضور سران قوا در اجلاسیه نماز قطعی نیست؛ مشارکت ۷۰۰ مهمان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس شامگاه دوشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: در اجلاسیه نماز معمولاً یکی از سران قوا حضور مییابند اما با توجه به محدودیتهای موجود، هنوز حضور رئیس جمهور در استان قطعی نشده است.
وی گفت: برگزاری اینگونه اجلاسیهها سبب تغییر در فضای جامعه از لحاظ معنوی خواهد شد لذا این رویداد فرهنگی با حضور ۷۰۰ مهمان از سراسر کشور به گونهای ساده و با بهرهگیری از ظرفیت صدا و سیما برگزار خواهد شد.
استاندار گیلان تصریح کرد: نماز یک فریضه واجب الهی است و بهترین کار فرهنگی تبلیغ نماز است همچنین گیلان مهد تشیع است و دارای سبقه دینی و مذهبی است.
حقشناس از ارسال هزار و ۴۰۰ مقاله به دبیرخانه اجلاسیه نماز خبر داد و افزود: از میان آثار دریافتی ۱۴۹ مقاله متعلق به گیلان بوده است و از میان ۲۷ اثر منتخب ۸ اثر از استان گیلان بوده است ناگفته نماند بررسی مقالات توسط دانشگاه گیلان صورت گرفته است و در دو پنل تخصصی ارائه خواهد شد.
وی در ادامه گفت: آثار دریافتی فارغ از مقالات شامل پوستر، اینفوگرافی و ... بوده است همچنین آثار برگزیده چاپ و مکتوب خواهد شد و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
استاندار گیلان به اجلاسیه نماز به عنوان یک رویداد فرهنگی شاخص اشاره و عنوان کرد: پیام سالانه رهبر معظم انقلاب درخصوص نماز نشاندهنده اهمیت وجوب این فریضه الهی است که به عنوان راهبرد و سرلوحه افراد در جایگاههای مختلف قرار خواهد گرفت.
حقشناس افزود: نامگذاری شعار اجلاسیه ناشی از اهمیت شکلگیری تربیت، باور، رفتار و گفتار فرد در دامان مادر است که نشان از نقش و جایگاه مادر دارد لذا بخشی از شخصیت فرزند تا زمان بلوغ در دل خانواده بهخصوص در دامان مادر شکل میگیرد.
وی به جایگاه دوم گیلان از لحاظ تعدد مقالات اشاره کرد و گفت: دومین اجلاسیه سراسری نماز در ۱۷ مهر ماه به همراه تجلیل از برگزیدگان در رشت برگزار خواهد شد.
استاندار گیلان تصریح کرد: در دنیای پیشرفته امروز و کسرت اوقات فراغت این اجلاسیه تلنگری است تا اهمیت جایگاه نماز مورد توجه تمام افراد علیالخصوص نسل جوان قرار بگیرد.
حقشناس اضافه کرد: گیلان دارای چالشهای متعددی اعم از مسائل زیست محیطی، پسماند، فاضلاب و ... است که علیرغم تحریمها و منابع محدود تمام تلاش ما توسعه صنعت گردشگری در بخشهای مختلف است.
وی گردشگری را صنعتی مفید و اشتغالزا دانست و گفت: راهبرد ما توسعه زیرساختها است و اهّم موارد شامل راهآهن رشت به آستارا، توسعه گردشگری و ساخت هتل، ساخت سد، آب، جاده، محیط زیست است که همواره مورد توجه و حمایت دولت قرار دارد.
