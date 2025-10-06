به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا در برنامه میزگرد خبری اظهار داشت: بر اساس دادههای اجتماعی و تحلیلهای علمی، امروز جامعه از پلیس انتظار دارد که یک گام از مجرمین جلوتر باشد. در همین راستا، طی سال گذشته سند راهبردی حکمرانی پلیس آگاهی را به تصویب رساندیم تا مسیر آینده این پلیس بهصورت دقیق و هدفمند ترسیم شود.
وی افزود: در این سند، اهداف و راهبردهایی مشخص شده تا بتوانیم مأموریتهای تخصصی پلیس آگاهی را در سطح کشور با نگاه علمی و دادهمحور اجرا کنیم. از تربیت نیروی انسانی متخصص گرفته تا استفاده از دادههای تحلیلی برای کنترل و مهار مجرمین، همه در قالب این برنامه دیده شده است.
استفاده از دادههای تحلیلی برای کنترل مجرمان
سردار قنبری با اشاره به نقش فناوری در ارتقای کارآیی پلیس آگاهی گفت: برای نخستینبار در کشور، مرکز تحلیل داده در مجموعه پلیس آگاهی راهاندازی شد. این مرکز با بهرهگیری از دادههای مرتبط با جرائم، سوابق کیفری و الگوهای رفتاری مجرمان، جامعه هدف را شناسایی و تحت کنترل قرار میدهد. این اقدام به ما کمک کرده است تا در حوزه مقابله با جرائم سازمانیافته و پیشگیری از وقوع جرم، توفیقات قابلتوجهی به دست آوریم.
افزایش سرعت کشف جرم؛ بازگرداندن احساس امنیت به جامعه
رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: یکی از دو هدف اصلی ما در این سند، افزایش سرعت در کشف جرم است. هرچه فاصله زمانی میان وقوع جرم و کشف آن کوتاهتر باشد، احساس ناامنی در جامعه کاهش مییابد. در پروندههای مهم جنایی، با استفاده از ظرفیتهای تحلیلی و علمی جدید، توانستیم زمان کشف برخی جرائم را به کمتر از ۴۸ ساعت کاهش دهیم؛ اقدامی که تأثیر مستقیمی بر بازگشت احساس آرامش و اعتماد عمومی داشته است.
کنترل مجرمین حرفهای با پابندهای هوشمند
سردار قنبری از اجرای طرح نوین کنترل مجرمین حرفهای خبر داد و گفت: در راستای اجرای این سند، طرح استفاده از پابندهای هوشمند الکترونیکی برای سارقان حرفهای آغاز شده است. بر اساس مجوز قانونی، افرادی که بیش از سه فقره سابقه قطعی سرقت دارند، تحت نظارت مراکز پایشی پلیس آگاهی سراسر کشور قرار میگیرند. این طرح در حال حاضر در پلیس پیشگیری نیز اجرایی شده و به کلانتریها تعمیم یافته است.
وی افزود: اگر مجرمان دارای پابند اقدام به ارتکاب جرم کنند، سامانه بهصورت هوشمند محل حضور آنها را تشخیص داده و بلافاصله نیروهای عملیاتی وارد عمل میشوند. این اقدام هم به افزایش سرعت کشف جرم کمک کرده و هم نقش بازدارندگی مؤثری داشته است.
پیشگیری از جرم؛ مأموریتی فرهنگی و بلندمدت
سردار قنبری خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرم کاری فرهنگی، مستمر و بلندمدت است. با اجرای این سند و تقویت ارتباط با بدنه اجتماعی، امیدواریم بتوانیم به جامعهای پویا، آرام و امن دست یابیم؛ جامعهای که در آن احساس امنیت واقعی نهادینه شود.
همافزایی برای پیشگیری و کشف سریع جرم
رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به نقش مکمل پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری در ایجاد امنیت اجتماعی گفت: پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری دو بازوی اصلی و اجرایی در مبارزه با جرم هستند و فعالیتهایشان بهصورت کاملاً درهمتنیده انجام میشود. هرچه پیشگیری مطلوبتر باشد، کارآگاهان ما فرصت بیشتری خواهند داشت تا مأموریتهای خود را در حوزه کشف جرم با دقت و سرعت بالاتری دنبال کنند. از سوی دیگر، کشف سریع و دستگیری بهموقع مجرمین نیز خود نقش بازدارندهای مؤثر در پیشگیری از جرائم دارد.
تمرکز بر سه حوزه اصلی جرائم و ایجاد مرکز رصد فضای مجازی
سردار قنبری با تشریح مأموریتهای اصلی پلیس آگاهی تصریح کرد: وظیفه اساسی پلیس آگاهی، پیجویی و پیگیری جرائم در سه حوزه اصلی است: سرقت در انواع مختلف آن اعم از عادی، خشن و مسلحانه؛ جرائم جعل و کلاهبرداری؛ و جرائم جنایی که تأثیر مستقیم بر احساس امنیت مردم دارند.
وی افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی به بستری برای برخی مجرمان تبدیل شده، ادارهای تخصصی تحت عنوان مرکز رصد فضای مجازی پلیس آگاهی ایجاد شده است. همکاران ما بهصورت شبانهروزی این فضا را پایش میکنند تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه، آن را به واحدهای تخصصی ارجاع داده و بلافاصله وارد عمل شوند.
رصد هوشمند فضای مجازی برای پیشگیری و مقابله با جرم
رئیس پلیس آگاهی فراجا هدف از ایجاد این مرکز را پیشبینی، پیشگیری و مقابله سریع با جرائم عنوان کرد و گفت: با راهاندازی این مرکز، موفق شدیم بسیاری از جرائم سایبری را در همان مراحل اولیه شناسایی و مهار کنیم. اقداماتی مانند کلاهبرداری اینترنتی، مالخری مجازی و رد و بدل اموال مسروقه در بستر فضای مجازی، اکنون بهصورت دقیق کنترل میشود. امروز دیگر مرز میان فضای حقیقی و مجازی در مأموریتهای پلیسی از بین رفته و این دو حوزه کاملاً در هم تنیدهاند.
پلیس من؛ تسریع در اطلاعرسانی و کشف خودروهای سرقتی
سردار قنبری در ادامه با اشاره به نقش فناوری در خدمترسانی به مردم گفت: یکی از نمونههای موفق هوشمندسازی در فراجا، سامانه و اپلیکیشن پلیس من است که دسترسی مردم به خدمات پلیسی را تسهیل کرده است. در گذشته اگر خودرویی سرقت میشد، زمان طلایی بین وقوع سرقت تا اطلاع پلیس از دست میرفت، زیرا مالباخته باید به کلانتری مراجعه و مراحل اداری تشکیل پرونده را طی میکرد. اما اکنون، در همان لحظهای که صاحب خودرو متوجه سرقت میشود، میتواند مشخصات خودرو را در سامانه ثبت کند.
وی افزود: بهمحض ثبت اطلاعات در پلیس من، دادهها در تمام سامانههای فراجا از جمله پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری، سیستمهای پیجویی و دوربینهای هوشمند ثبت و فعال میشود. این فرآیند، یک فرصت طلایی برای کشف سریع خودرو و شناسایی مجرم در اختیار پلیس قرار داده است.
پلیس هوشمند در مسیر امنیت پایدار
رئیس پلیس آگاهی فراجا تأکید کرد: امروز پلیس آگاهی با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تحلیل داده و همکاری نزدیک با سایر بخشهای فراجا، بهسوی تحقق پلیس هوشمند و مردممحور گام برمیدارد. هدف ما ایجاد جامعهای امن، آرام و مبتنی بر اعتماد عمومی است که در آن پیشگیری، سرعت در کشف جرم و رضایتمندی مردم، سه محور اصلی فعالیتهای ما باشد.
کنترل سارقان و ارتقای ایمنی خودروها
رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به نتایج مثبت مبارزه با سرقت خودرو گفت: طی سه سال گذشته، کاهش معناداری در سرقت خودروهای مدل سال شاهد بودهایم که نتیجه دو اقدام اساسی است: کنترل سارقان خودرو و ورود پلیس به حوزه ایمنی خودروها. تمامی تجهیزات ایمنی خودرو باید مورد تأیید کارشناسان پلیس قرار گیرد تا خودرو مجوز شمارهگذاری بگیرد. این اقدامات باعث شده سارقان نتوانند خودروها را باز کنند و سرقت مدلهای جدید کاهش چشمگیری پیدا کند.
سردار قنبری افزود: در سال ۱۴۰۴، در شش ماهه اول، سرقت خودروهای مدل جدید به کمتر از ۵۰ دستگاه رسید، در حالی که پیش از این رقم قابل توجهی بود. حتی موارد سرقت شده، توسط کارشناسان فنی بررسی میشود تا علت سرقت شناسایی و در تولیدات بعدی رفع شود.
مبارزه همهجانبه با سرقت و ایجاد جامعه امن
رئیس پلیس آگاهی فراجا در ادامه گفت: همکاری پلیس آگاهی با پلیس پیشگیری، کلانتریها و دیگر واحدها در حوزه تجسس و ایمنسازی منازل، صنوف و مراکز نگهداری اموال موجب افزایش امنیت و کاهش فرصتهای سرقت شده است. این اقدامات در قالب فرایند تعریفشده و هدفمند انجام میشود.
وی افزود: تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت توسط فرمانده کل نیروی انتظامی، باعث شد تمام توان سازمانی و بیرونسازمانی برای مقابله با سرقت بهکار گرفته شود. هدف نهایی، ایجاد آرامش و امنیت واقعی برای مردم و تحقق شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» است.
آینده مبارزه با سرقت؛ ادامه مسیر هوشمند و مشارکتی
سردار قنبری تأکید کرد: مبارزه با سرقت خودرو و اموال مردم، یک فرآیند هوشمند و همهجانبه است که با همکاری پلیس، خودروسازان، کارشناسان و مشارکت مردمی ادامه دارد و تلاش ما بر این است که جامعهای امن و آرام برای مردم ایجاد کنیم.
هوشمندسازی و همافزایی؛ محورهای اصلی مبارزه با جرم
رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به مهمترین اقدامات امسال گفت: امسال محور اصلی فعالیت ما مبارزه همهجانبه با سرقت بوده و تفاوت مهم عملکرد امسال با سالهای گذشته افزایش «هزینه جرم» برای مجرمان است. امروز دیگر مجرم به راحتی نمیتواند جرم خود را انجام دهد، زیرا کنترل و اشراف کامل بر آنها وجود دارد و بسیاری از اقدامات ما هوشمندسازی شده است.
وی افزود: نوک پیکان اجرایی مبارزه با جرم کلانتریها و پایگاههای آگاهی هستند که به مردم خدمات میدهند و همزمان عملیات مبارزه با جرم را انجام میدهند. با همافزایی و جلسات مشترک، این دو پلیس یک هدف را دنبال میکنند و این تعامل باعث افزایش اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و کشفی شده است.
کاهش مستمر سرقتها و پیامرسانی هوشمند
سردار قنبری در ادامه تصریح کرد: سه سال متوالی با کاهش سرقت مواجه هستیم. سال گذشته اولین کاهش شش درصدی را داشتیم، سپس ۱۹ درصد و امسال نیز کاهش ۱۷ درصدی سرقت در کشور ثبت شده است. علاوه بر این، بیش از ۲۰ هزار پیام هشدار به مجرمان ارسال شده تا آنها بدانند همیشه تحت کنترل و نظارت پلیس هستند و این خود بازدارندگی مؤثری ایجاد کرده است.
هدف نهایی؛ پیشگیری، کشف سریع و امنیت پایدار
وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما این است که جرمی رخ ندهد، اما اگر اتفاق افتاد، سریعاً مجرم شناسایی و تحویل دستگاه قضایی شود. در کنار این اقدامات، برنامههای پیشگیرانه ما در حوزه خودرو، ساختمان، طلا و جواهرات و سایر اموال ادامه دارد تا امنیت جامعه و رضایت مردم حفظ شود. آمار و دستاوردهای این اقدامات تا پایان سال برای افکار عمومی ارائه خواهد شد.
