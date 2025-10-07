حجت‌الاسلام محمد مهدی مهدویان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری نخستین همایش نهج‌البلاغه در کردستان منتشر شد.

وی افزود: عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان به مناسبت برگزاری اولین همایش نهج‌البلاغه، از هنرمندان، نویسندگان و پژوهشگران خواسته تا آثار فرهنگی، ادبی و هنری خود را بر اساس محورهای مشخص شده ارسال کنند.

وی به مهلت ارسال اثر پرداخت و بیان کرد: مهلت ارسال آثار تا ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان قالب‌های ارسال آثار را شامل فیلم کوتاه، مقاله نویسی، شعر و سرود و نقاشی بیان کرد.

حجت‌الاسلام مهدویان تصریح کرد: این همایش با هدف گرامیداشت نهج‌البلاغه و تبیین عمیق‌تر مضامین آن در جامعه اسلامی برگزار خواهد شد و در این رویداد، ما به دنبال معرفی و انتشار آثار فرهنگی، هنری و ادبی هستیم که به تبیین مفاهیم بلند نهج‌البلاغه بپردازد و بتواند به تقویت باورهای دینی و فرهنگی در سطح جامعه کمک کند.

وی خاطر نشان کرد: این همایش فرصتی است تا هنرمندان، پژوهشگران و نویسندگان با ارسال آثار خود در قالب‌های یاد شده در تبیین اندیشه‌های بلند حضرت علی (ع) نقش خود را ایفا کنند.

وی با اشاره به محورهای اصلی همایش گفت: جایگاه نهج ابلاغ در آموزه‌های اسلامی و سره بزرگان و شهدا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا، الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج‌البلاغه، الگوی رفتاری پلیس با نزدن در نهج‌البلاغه و مولفه‌های شاخص‌های پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج‌البلاغه از جمله محورهای فراخوان هستند.

رئیس عقیدتی فرماندهی انتظامی استان کردستان افزود: این همایش به‌عنوان یک فرصت فرهنگی و علمی می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای معرفی جاذبه‌های فرهنگی و دینی نهج‌البلاغه در سطح استان و حتی کشور فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد؛ این رویداد به تشویق و حمایت از استعدادهای هنری و پژوهشی در راستای ارتقاء سطح معارف دینی در میان جوانان و مردم استان کمک کند.

دبیرخانه همایش آثار ارسال شده را بر اساس محورهای مشخص شده ارزیابی کرده و بهترین آثار در بخش‌های مختلف مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۳۷۸۴۵۶۵۴۹ ارسال کنند.