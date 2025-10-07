پورحیدری: هیچ کمبودی در تأمین اقلام اساسی گیلان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر سه شنبه در بازدید سرزده از انبار چند شرکت پخش در رشت گفت: بیش از ۱۴۰ شرکت پخش با توانمندی مطلوب و تامین مستمر کالا در استان فعال هستند و زنجیره تأمین و پخش با برنامه‌ریزی دقیق و جدیت کامل در حال انجام است.

وی افزود: شرکت‌های پخش نقش کلیدی در انتقال کالا از تولید به مصرف دارند و در شرایط حساس فعلی اهمیت جایگاه آنها بیش از پیش مشخص شده است. به همین دلیل حمایت و توسعه هوشمند این شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل صمت گیلان همچنین از ساختار به‌روز و حرفه‌ای یکی از شرکت‌های پخش بازدید و اظهار امیدواری کرد: تسهیلات لازم برای توانمندسازی شرکت‌های پخش در کارگروه اقتصادی استان پیش‌بینی شود.

پورحیدری در پایان خاطرنشان کرد: با وجود ذخایر فراوان و انبارهای پر از کالا، ایجاد هرگونه فضای روانی منفی، التهاب و سوداگری در بازار قابل قبول نیست و با جدیت با عوامل آن برخورد خواهد شد.