بخشدار مرکزی تبریز: تثبیت جمعیت روستاها اولویت اصلی ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیک نفس شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز روستا که با حضور فرماندار تبریز و تعدادی از روسای ادارات شهرستان و دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تبریز برگزار شد اظهار داشت: بیشتر مسائل و مشکلاتی که اکنون در شهرها مواجه هستیم بدلیل عدم توجه کافی مسئولین به روستاها در گذشته بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه نبود زیرساخت های لازم در روستاها، در گذشته باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شده است، اکنون مسئولین مرتبط با حوزه روستایی باید با عبرت از گذشته و با نگاه مهربانانه و بی منت، از ارایه امکانات به روستاها دریغ نکنند.

بخشدار مرکزی تبریز در ادامه به ضرورت تبدیل اشتغال فصلی و موقتی به اشتغال دائمی در روستاها اشاره کرد و افزود: در کنار ایجاد زیرساخت ها در روستاها، توجه به ایجاد اشتغال دائمی نیز راهکار مهم برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شمار می آید که در این خصوص نیز مسئولین ادارات باید ضمن حمایت از کارآفرینان، مقدمات تبدیل اشتغال فصلی به دائمی را فراهم نمایند.

وی همچنین ضمن تقدیر از زحمات دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها خاطرنشان کرد: مدیریت روستا بر عهده دهیاران است و دهیاران بعنوان مدیر اجرایی روستاها، کلیه وظایفی که مسئولین ادارات در شهرها بر عهده دارند، به تنهایی انجام می دهند و انتظار ما از مدیران ادارات این است که نگاهشان به دهیاران مهربانانه و بی منت باشد.

نیک نفس در خصوص اقدامات صورت گرفته در روستاها در ماه‌های گذشته نیز گفت: در سال‌جاری، تاکنون نزدیک ۱۶۰ میلیارد تومان توسط بنیاد مسکن در قالب زیرسازی، آسفالت ریزی و سنگ فرش در روستاهای بخش مرکزی هزینه گردیده و در حوزه راهداری نیز تاکنون ۴۵ کیلومتر راه روستایی با هزینه ۱۵۰ میلیارد تومان آسفالت ریزی شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه آب و فاضلاب تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب حفر و تجهیز چاه های آب و احیا و نوسازی شبکه هزینه شده افزود: در بخش کشاورزی نیز مبلغ ۴۲۵ میلیارد تومان در زمینه لوله کشی، مشاغل خانگی، گلخانه ها و تامین نهاده های دامی و موارد دیگر در روستاها هزینه گردیده است.

بخشدار مرکزی تبریز خاطرنشان کرد: در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری، ۱۷۳۵ متر با هزینه کرد ۸ میلیارد تومان و در حوزه برق، تقریبا ۹۰ میلیارد تومان صرف جابجایی تیرها و تعویض لامپ ها و اصلاح و بهسازی شبکه شده است.

وی یادآور شد: امسال در کل مبلغ ۱۲۵۰ میلیارد تومان در بخش های مختلف حوزه روستایی هزینه شده که مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان از آن بطور مستقیم توسط دهیاران بخش مرکزی و مابقی آن توسط ادارات مختلف مرتبط با روستاها صورت گرفته است.

گفتنی است در پایان آئین گرامیداشت روز روستا با حضور فرماندار شهرستان تبریز و بخشدار مرکزی تبریز، با اهدای لوح و هدایایی از زحمات روسای ادارات مرتبط با حوزه روستایی، فعالین و کارآفرینان حوزه کشاورزی، تولید ، دهیاران و شوراهای اسلامی تجلیل و قدردانی بعمل آمد.