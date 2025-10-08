به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ۱۵۰ فعال در جریان حمله نظامیان این رژیم به ناوگان آزادی بازداشت شدند.

در این گزارش آمده است که فعالان ربوده شده به بندر اشدود منتقل می شوند.

دقایقی قبل ناوگان آزادی اعلام کرد که تمام کشتی های این ناوگان توسط نظامیان صهیونیست مورد حمله قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، ناوگان مذکور تاکید کرد که دزدی دریایی رژیم صهیونیستی علیه این کشتی ها در آب های بین المللی صورت گرفته است.

پیشتر نیز گزارش شده بود که یک بالگرد نظامی رژیم صهیونیستی کشتی الضمیر حامل ۹۳ فعال، پزشک و خبرنگار را مورد حمله قرار داده است.

این کشتی ها تلاش داشتند کمک های انسانی را به نوار غزه برسانند.