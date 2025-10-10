به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در مقاله‌ای به بررسی بحران‌های ساکنان نوار غزه در نتیجه حملات و جنایات دو سال گذشته رژیم صهیونیستی در این منطقه پرداخته و نوشت که ساکنان نوار غزه از بحران‌های متعددی رنج می‌برند که تل آویو با هدف اعمال فشار بر مردم و تبدیل کردن زندگی آنها به جهنمی غیرقابل تحمل جهت دستیابی به اهداف سیاسی خود، از جمله مجبور کردن جنبش مقاومت اسلامی حماس به تسلیم و وادار کردن مردم به کوچ اجباری، ایجاد کرده است.

الجزیره در این گزارش، به مهم‌ترین بحران‌هایی که اشغالگران در نوار غزه ایجاد کرده‌اند، پرداخته است:

۱. نسل کشی سیستماتیک و بی سابقه

جنگ علیه غزه تاکنون باعث شهادت و مفقود شدن بیش از ۷۶ هزار نفر و زخمی شدن حدود ۱۶۹ هزار نفر دیگر شده است. همچنین، ده‌ها هزار نفر پس از از دست دادن اعضای بدن خود به دلیل جراحات، معلول شده‌اند.

۲. فقدان ابزارهای ضروری زندگی

سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی تأکید می‌کنند که رژیم صهیونیستی عمداً ساکنان نوار غزه را گرسنه نگه می‌دارد و از ورود غذا و نوشیدنی به غزه جلوگیری می‌کند. مردم مجبورند هر روز برای یافتن غذا و آب آشامیدنی یا برای نظافت خود رنج زیادی متحمل شوند.

رژیم صهیونیستی از دو سال پیش، تنها اجازه ورود انواع محدودی از غذا را می‌دهد و از ورود سایر اقلام ضروری، به ویژه غذاهای تازه مانند گوشت، تخم مرغ و شیر، جلوگیری می‌کند. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا توافق آتش بس تغییری در این زمینه ایجاد می کند یا نه.

مشکل آب در این زمینه جدی‌تر به نظر می‌رسد، زیرا هر خانواده مقدار بسیار محدودی آب دریافت می‌کند که از چند لیتر تجاوز نمی‌کند، و اعضای خانواده مجبورند مسافت‌های طولانی را طی کنند و در صف‌های طولانی بایستند تا آن را به دست آورند.

۳. فقدان خدمات بهداشتی و کمبود دارو

رژیم صهیونیستی باعث تعطیلی اکثر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی شده و دسترسی به خدمات پزشکی را دشوار کرده است، به طوری که مجروحان مجبورند در سالن‌ها دراز بکشند و روی زمین درمان شوند.

بیماران در این شرایط داروهای ضروری خود را برای زنده ماندن پیدا نمی‌کنند. خدمات تشخیص بیماری‌ها که به دستگاه‌های مدرن تصویربرداری و ... متکی هستند، تقریباً به طور کامل مختل شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که اقدامات رژیم صهیونیستی باعث مرگ تقریباً ۴۰ درصد از بیماران دیالیزی شده است.

این منطقه همچنین از کمبود شدید انواع مختلف داروها رنج می‌برد، و حتی ساده‌ترین مسکن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها نیز یافت نمی‌شوند.

۴. تخریب منازل و انتقال به چادرها

رژیم صهیونیستی بیشتر خانه‌های نوار غزه را تخریب کرده است و به طور علنی در حال تخریب بقیه آنها است که باعث آوارگی مردم و مجبور شدن آنها به زندگی در چادرهایی شده است که برای سکونت انسانی مناسب نیستند.

صهیونیست‌ها همچنین به طور مکرر ساکنان آواره‌ای را که در چادرها زندگی می‌کنند، مجبور به جابجایی می‌کنند که بحران آنها را تشدید ‌کرده و خسارات مالی زیادی به آنها وارد می‌کند.

۵. عدم دسترسی به کالاهای اساسی

رژیم صهیونیستی از دو سال پیش، اجازه ورود کالاهای اساسی مانند لباس، کفش، سوخت، سیمان، باتری و پنل‌های تولید انرژی خورشیدی را نمی‌دهد که این روند رنج مردم را افزایش می‌دهد.

این امر باعث افزایش شدید قیمت کالاها و مجبور شدن مردم به پوشیدن لباس‌های قدیمی و فرسوده، عدم توانایی در استفاده از خودروها به دلیل نبود سوخت، یا بازسازی خانه‌هایشان به دلیل عدم دسترسی به مصالح ساختمانی شده است.

۶. بحران فزاینده حمل و نقل

رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ از ورود سوخت جلوگیری کرده است و در عین حال به تخریب اکثر خودروها و وسایل نقلیه اقدام کرده است، که در سایه نقل و انتقال‌های متوالی مردم غزه، باعث بحران روزافزون حمل و نقل در غزه شده است.

به همین علت مردم غزه مجبور شده‌اند دوباره از گاری‌ و حیوانات استفاده کنند، و از طریق سوزاندن پلاستیک سوخت خود را تامین کنند.

۷. ممنوعیت خروج از غزه

صهیونیست‌ها از ابتدای جنگ، سفر فلسطینیان از منطقه یا بازگشت به آن را محدود کرده اند که نقض آشکار حق تردد شهروندان است. تل آویو همچنین بیماران و مجروحان را از سفر برای درمان در خارج از غزه منع می‌کند.

۸. از دست دادن شغل و منابع درآمد

جنگ باعث تخریب کامل اقتصاد منطقه و فعالیت‌های تجاری آن شده و مردم را از منابع درآمد خود محروم کرده است. در مقابل، ساکنان به دلیل کمبود کالاها با افزایش سرسام‌آور قیمت همه کالاها مواجه هستند. بسیاری از ساکنان مجبورند برای تامین هزینه‌های خود، وسایل و اثاثیه منزل خود را بفروشند یا از بستگان خود کمک بخواهند.

۹. تعطیلی بانک‌ها و عدم دسترسی به پول نقد

تعطیلی بانک‌ها و عدم اجازه رژیم صهیونیستی برای ورود ارزهای نقدی، بحران‌های اقتصادی این بخش را تشدید کرده و باعث شده است که امکان برداشت پول از بانک‌ها تنها از طریق دلالان بازار سیاه وجود داشته باشد. این دلالان گاهی اوقات تا ۴۵ درصد از مبلغ اصلی را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند که منجر به فرسایش دارایی‌های شهروندان شده است.

همچنین، فرسودگی اسکناس‌های موجود، مشکلات شهروندان را به شدت افزایش می‌دهد، زیرا هم شهروندان و هم تجار از دریافت آنها از طرف مقابل به دلیل ترس از عدم توانایی در خرج کردن آنها خودداری می‌کنند.

۱۰. فقدان خدمات عمومی

رژیم صهیونیستی به طور علنی سیستم دولتی را هدف قرار ‌داده و به اجرای عملیات ترور علیه برخی از شهرداران اعتراف کرده است. این امر باعث عدم توانایی ساکنان در دریافت خدمات مدنی، دولتی، شهرداری و امنیتی شده است. از مهمترین مظاهر این امر، اختلال در شبکه فاضلاب و جمع‌آوری زباله است.

۱۱. ضعف ارتباطات و اینترنت

شبکه‌های ارتباطی و اینترنت به دلیل بمباران رژیم صهیونیستی به شدت آسیب دیده‌اند که منجر به ضعف شبکه‌های ارتباطی و عدم توانایی شهروندان در برقراری ارتباط برای اطمینان از حال یکدیگر شده است.

همچنین، ضعف یا قطع شبکه اینترنت به کسب و کار بسیاری از بخش‌ها و افرادی که کار و منافعشان به ارتباطات الکترونیکی وابسته است، آسیب رسانده است.

۱۲. توقف روند آموزش در تمامی مراحل

مدارس و دانشگاه‌ها در غزه از دو سال پیش به طور کامل تعطیل بودند. این امر وزارت آموزش و پرورش غزه را مجبور کرد تا اخیرا امتحانات دبیرستان را برای دانش‌آموزان سال‌های تحصیلی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از طریق یک برنامه الکترونیکی خاص برگزار کند.

با وجود بسیاری از طرح‌های آموزشی الکترونیک یا حضوری، کارشناسان نسبت به پیامدهای مخرب توقف تحصیلات بر سطح آموزشی دانش‌آموزان هشدار می‌دهند.

۱۳. قطع برق

رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ، تمامی زنجیره تامین برق نوار غزه را قطع کرده است که منجر به اختلال در جنبه‌های مختلف زندگی مردم شده است. در این شرایط بیمارستان‌ها و چاه‌های آب در غزه به ژنراتورهایی متکی هستند که با مقادیر محدودی سوخت کار می‌کنند که با هماهنگی ویژه سازمان‌های بین‌المللی وارد نوار غزه می‌شود.

همچنین، رژیم صهیونیستی از ورود باتری‌ها یا پنل‌های تولید برق خورشیدی جلوگیری می‌کند، که منجر به افزایش سرسام‌آور قیمت این تجهیزات شده است.

۱۴. سرقت کمک‌ها

پدیده سرقت کامیون‌های کمک‌رسانی توسط گروه‌های سازمان‌یافته به دلیل فقدان نیروهای امنیتی، گسترش یافته است. دولت غزه اعلام کرده که این پدیده با حمایت رژیم صهیونیستی انجام می شود، زیرا این سرقت‌ها در نزدیکی مکان‌های حضور نیروهای اشغالگر انجام می‌شود و موارد زیادی ثبت شده است که اشغالگران، نیروهای امنیتی را که سعی در جلوگیری از عملیات سرقت داشتند، بمباران کرده‌اند.

۱۵. تجزیه مساحت غزه

با وجود مساحت محدود نوار غزه، رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ تلاش کرده است تا آن را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کند و ارتباط بین خانواده‌ها قطع شده است.

با وجود از سرگیری ارتباط بین ساکنان پس از توافق آتش‌بس در ژانویه ۲۰۲۴، اشغالگران از ابتدای ماه جاری دوباره راه ارتباطی بین شمال و جنوب نوار غزه را قطع کردند.