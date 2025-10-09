رسانه‌ صهیونیست: اسرائیل نتوانست حماس را تسلیم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، رسانه‌های رژیم صهیونیستی واکنش‌های متفاوتی به توافق توقف درگیری‌ها در غزه از خود نشان دادند و فاش کردند که این توافق در شرایطی حاصل شده است که این رژیم در عرصه نظامی از رسیدن به اهداف خود ناکام بوده است.

شبکه صهیونیستی کان در همین رابطه اعلام کرد: امروز جنگ غزه در حالی با توافق به پایان می‌رسد که همه ما تصور می‌کردیم که حماس تسلیم خواهد شد، اما شرایطی که الان به آن رسیدیم، شبیه تصور ما نیست.

آژانس رسانه‌ای رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که اصلاحات صورت گرفته در نقشه عقب نشینی نیروهای صهیونیستی که در طرح ترامپ بود، بسیار بیشتر از قبل شده و عقب نشینی‌های ارتش اسرائیل از غزه بنا به درخواست حماس فراتر از گذشته بوده و شامل خان یونس و جنوب نوار غزه نیز می‌شود.