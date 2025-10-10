  1. استانها
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

ماموستا مرادی: آتش‌بس غزه ثمره مقاومت و بیداری ملت‌هاست

ماموستا مرادی: آتش‌بس غزه ثمره مقاومت و بیداری ملت‌هاست

کرمانشاه- امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه گفت: آتش‌بس غزه نتیجه مقاومت مردم و فشار جهانی بر رژیم صهیونیستی است و ملت‌ها با بیداری خود معادلات دشمن را برهم زدند.

به گزارش خبرنگار مهر از کرمانشاه، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی امام‌جمعه اهل‌سنت کرمانشاه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه به‌تفصیل به مسأله «لزوم انجام طاعات و دوام بر آن» پرداخت و سپس درباره تحولات غزه و آتش‌بس سخن گفت.

وی در آغاز خطبه‌های خود «طاعات» را چنین معنا کرد: قیام بر انجام واجبات الهی، دوری از محرمات و توقف بر حدود الهی. ماموستا مرادی با استناد به آیات و روایات، گفت: «خداوند متعال می فرماید: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ …» و به نقل از تفاسیر و بزرگان افزود که اصل طاعت عبارت است از علم به خدا، خوف و رجاء و مراقبت الهی.

امام‌جمعه اهل‌سنت کرمانشاه ادامه داد: روایت‌ها و سخنان عارفان نشان می‌دهد عبادت و طاعت باید با یقین و حضور قلب همراه باشد.

وی با ذکر داستانی از نقل امام مجتبی و بزرگان، گفت که شخصی از امام مجتبی(ع) پرسید آیا در حین عبادت خدا را دیده‌ای؟ پاسخ داده شد که «خدا را به چشم عیان ندیده‌ایم اما با قلب و ایمان، وجود او را درک کرده‌ایم؛ آیات و علامات او آشکار است و از این رو عبادت باید با یقین و حضور قلب باشد.»

ماموستا مرادی سپس به شاخصه‌های ایمان پرداخت و بیان داشت: ایمان دارای ظاهری است (اقرار به زبان) و باطنی که در قلب ریشه دارد؛ مؤمنان نیز در درجات ایمان تفاوت دارند و لازم است مؤمن همواره مراقب خود باشد و طاعات را به استمرار برساند.

مردم غزه از شکست رژیم صهیونیستی خوشحال هستند

در بخش دیگری از خطبه‌ها، وی به تحولات اخیر غزه پرداخت و گفت: در این روزها شاهد خوشحالی مردم مظلوم غزه هستیم که از زیر آماج حملات سنگین دشمن صهیونیستی خارج می‌شوند و بحث آتش‌بس و صلح مطرح شده است.

ماموستا مرادی علل آتش‌بس را چنین برشمرد: فشار بسیار شدید داخلی مردم اسرائیل بر دولت نتانیاهو، فشار جامعه بیدار جهانی و حرکت‌های عظیم شکستن محاصره غزه، و مجاهدت جبهه مقاومت از جمله حماس، حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران که با آشکار کردن ستم صهیونی‌ها افکار عمومی جهان را متأثر کرده‌اند.

وی افزود : این فشارها آمریکا و دولت‌های غربی را وادار به حمایت از طرح صلح و طرح آتش‌بس کرده است.

ماموستا مرادی با اشاره ضمنی به نتایج میدان مبارزه و دیپلماسی، اعلام کرد که تلاش‌های مردم مقاوم و محور مقاومت نقش کلیدی در برهم زدن اهداف رژیم صهیونیستی داشته و عامل اصلی سوق دادن طرف‌ها به میز مذاکرات و طرح آتش‌بس بوده است.

وی افزود: شکستن محاصره و صمود مردم غزه و مجاهدت‌ رزمندگان، افکار عمومی را بیدار کرده و عملاً معادلات را تغییر داده است.

در ادامه، امام‌جمعه اهل‌سنت کرمانشاه بر ضرورت استمرار طاعات در کنار تلاش برای حمایت از مظلومان تأکید کرد و گفت: آنچه امروز در مسائل بین‌المللی رخ می‌دهد نباید مؤمنان را از وظیفه فردی و اجتماعی خود غافل سازد؛ بلکه باید با تقوا، دعا و عمل صالح همراه با حمایت از حقوق مردم مظلوم گام برداشت.

ماموستا مرادی همچنین از جامعه خواست در عمل به اصول دین پایداری کنند و افزود که طاعات باید به‌صورت علمی و با حضور قلب همراه باشد تا تأثیر واقعی بر نفس و جامعه داشته باشد.

وی توصیه کرد: مؤمنان مراقب باطن و ظاهر ایمان خود باشند و در مسیر رشد دینی، عمل و مراقبه را ترک نکنند.

این خطیب اهل‌سنت در پایان ضمن اشاره به آثار مثبت فشارهای داخلی و بین‌المللی بر روند آتش‌بس، از مردم خواست تا ضمن دعای خیر برای ملت فلسطین و استقامت آنان، در راه حمایت معنوی و انسانی از مظلومان کوتاهی نکنند.

