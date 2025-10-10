به گزارش خبرنگار مهر از کرمانشاه، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی امامجمعه اهلسنت کرمانشاه در خطبههای این هفته نماز جمعه بهتفصیل به مسأله «لزوم انجام طاعات و دوام بر آن» پرداخت و سپس درباره تحولات غزه و آتشبس سخن گفت.
وی در آغاز خطبههای خود «طاعات» را چنین معنا کرد: قیام بر انجام واجبات الهی، دوری از محرمات و توقف بر حدود الهی. ماموستا مرادی با استناد به آیات و روایات، گفت: «خداوند متعال می فرماید: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ …» و به نقل از تفاسیر و بزرگان افزود که اصل طاعت عبارت است از علم به خدا، خوف و رجاء و مراقبت الهی.
امامجمعه اهلسنت کرمانشاه ادامه داد: روایتها و سخنان عارفان نشان میدهد عبادت و طاعت باید با یقین و حضور قلب همراه باشد.
وی با ذکر داستانی از نقل امام مجتبی و بزرگان، گفت که شخصی از امام مجتبی(ع) پرسید آیا در حین عبادت خدا را دیدهای؟ پاسخ داده شد که «خدا را به چشم عیان ندیدهایم اما با قلب و ایمان، وجود او را درک کردهایم؛ آیات و علامات او آشکار است و از این رو عبادت باید با یقین و حضور قلب باشد.»
ماموستا مرادی سپس به شاخصههای ایمان پرداخت و بیان داشت: ایمان دارای ظاهری است (اقرار به زبان) و باطنی که در قلب ریشه دارد؛ مؤمنان نیز در درجات ایمان تفاوت دارند و لازم است مؤمن همواره مراقب خود باشد و طاعات را به استمرار برساند.
مردم غزه از شکست رژیم صهیونیستی خوشحال هستند
در بخش دیگری از خطبهها، وی به تحولات اخیر غزه پرداخت و گفت: در این روزها شاهد خوشحالی مردم مظلوم غزه هستیم که از زیر آماج حملات سنگین دشمن صهیونیستی خارج میشوند و بحث آتشبس و صلح مطرح شده است.
ماموستا مرادی علل آتشبس را چنین برشمرد: فشار بسیار شدید داخلی مردم اسرائیل بر دولت نتانیاهو، فشار جامعه بیدار جهانی و حرکتهای عظیم شکستن محاصره غزه، و مجاهدت جبهه مقاومت از جمله حماس، حزبالله و جمهوری اسلامی ایران که با آشکار کردن ستم صهیونیها افکار عمومی جهان را متأثر کردهاند.
وی افزود : این فشارها آمریکا و دولتهای غربی را وادار به حمایت از طرح صلح و طرح آتشبس کرده است.
ماموستا مرادی با اشاره ضمنی به نتایج میدان مبارزه و دیپلماسی، اعلام کرد که تلاشهای مردم مقاوم و محور مقاومت نقش کلیدی در برهم زدن اهداف رژیم صهیونیستی داشته و عامل اصلی سوق دادن طرفها به میز مذاکرات و طرح آتشبس بوده است.
وی افزود: شکستن محاصره و صمود مردم غزه و مجاهدت رزمندگان، افکار عمومی را بیدار کرده و عملاً معادلات را تغییر داده است.
در ادامه، امامجمعه اهلسنت کرمانشاه بر ضرورت استمرار طاعات در کنار تلاش برای حمایت از مظلومان تأکید کرد و گفت: آنچه امروز در مسائل بینالمللی رخ میدهد نباید مؤمنان را از وظیفه فردی و اجتماعی خود غافل سازد؛ بلکه باید با تقوا، دعا و عمل صالح همراه با حمایت از حقوق مردم مظلوم گام برداشت.
ماموستا مرادی همچنین از جامعه خواست در عمل به اصول دین پایداری کنند و افزود که طاعات باید بهصورت علمی و با حضور قلب همراه باشد تا تأثیر واقعی بر نفس و جامعه داشته باشد.
وی توصیه کرد: مؤمنان مراقب باطن و ظاهر ایمان خود باشند و در مسیر رشد دینی، عمل و مراقبه را ترک نکنند.
این خطیب اهلسنت در پایان ضمن اشاره به آثار مثبت فشارهای داخلی و بینالمللی بر روند آتشبس، از مردم خواست تا ضمن دعای خیر برای ملت فلسطین و استقامت آنان، در راه حمایت معنوی و انسانی از مظلومان کوتاهی نکنند.
