شکست تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس مقابل مهمان گرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه تیم پالایش نفت بندرعباس نماینده هرمزگان در روز اول هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشور در خانه مقابل تیم بهشتی سازه گرگان با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد. این باخت پایان نوار شکست‌ناپذیری شش هفته‌ای پالایش در خانه بود.

در این دیدار دو گل تیم بندری توسط هاشم شیرعلی و محمدحسین بازیار به ثمر رسید.

با این نتیجه پالایش نفت با ۱۸ امتیاز در جایگاه ششم جدول باقی ماند و بازیکنان بهشتی سازه گرگان با کسب این پیروزی ۱۲ امتیازی شده و به رتبه یازدهم جدول صعود کردند.

با وجود اینکه گل اول بازی توسط پالایش نفت به ثمر رسید، شاگردان فرهاد کشاورز موفق شدند در ادامه با گلزنی‌های پیاپی پیروزی ۵ بر ۲ را رقم بزنند و از قعر جدول فاصله بگیرند.

فرهاد کشاورز سرمربی تیم بهشتی سازه گرگان پس از بازی اظهار کرد: بازی در بندرعباس و در سالن فجر که تیم‌های لیگ برتری حضور دارند نشان از جایگاه ویژه فوتسال این استان دارد و ما با تحلیل دقیق تیم پالایش و شناسایی نقاط قوت و ضعفشان، توانستیم جریان بازی را به نفع خود رقم بزنیم. این برد را تقدیم به بازیکنان و مردم خونگرم استان گلستان می‌کنم.

گفتنی است،تیم پالایش نفت بندرعباس در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال روز جمعه دوم آبان ماه میهمان تیم فولاد زرند ایرانیان خواهد بود.