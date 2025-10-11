تیم ملی واترپلو ایران نایب قهرمان آسیا شد/ طلسم طلا شکسته نشد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال یازدهمین دوره رقابت های ورزش های آبی قهرمانی آسیا در واترپلو، امروز (شنبه ۱۹ مهر) میان دو تیم ایران و چین در احمدآباد هند برگزار شد.

در این دیدار ملی پوشان واترپلو ایران پس از تساوی ۱۱-۱۱ در ضربات پنالتی با نتیجه ۵-۴ بازی را واگذار کردند و عنوان نایب قهرمانی آسیا را به خود اختصاص دادند.

تیم ملی واترپلو ایران در حالی مقابل چین شکست خورد که در دوره پیشین رقابت های قهرمانی آسیا با شکست برابر همین تیم از صعود به فینال بازماند و در نهایت چهارم شد.

ملی پوشان واترپلو ایران در این دوره رقابت های قهرمانی آسیا و در نخستین دیدار مرحله مقدماتی نیز مقابل چین پیروز شده بودند و در ادامه نیز ۴ دیدار بدون باخت دیگر داشتند تا به فینال، دیدار دوباره با چین و تحمیل دوباره شکست به این تیم برای کسب عنوان قهرمانی رسیدند.

عملکرد تیم ملی واترپلو در این رقابت ها به این شرح است:

مرحله گروهی

* ایران ۱۴ - چین ۹

* ایران ۲۲ - هنگ کنگ ۱۰

* ایران ۲۸ - ازبکستان ۷

مرحله یک چهارم

* ایران ۲۱ - تایلند ۶

مرحله نیمه نهایی

ایران ۱۹ - ژاپن ۱۸

فینال

* ایران - چین

تیم ملی واترپلو ایران در رقابت های ٢٠٢٣ به فینال راه یافت اما با شکست برابر چین نایب قهرمان شد. این تیم مدال برنز رقابت های ١٩٨٤ و ١٩٩٥ را هم در اختیار دارد.

واترپلو ایران در بازی های آسیایی ۲۰۱۷ اندونزی به عنوان سوم دست یافت و قهرمانی بازی های آسیایی ۱۹۷۴ تهران را هم در اختیار دارد.