به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادینیا روز شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع مأموریتهای انجامشده توسط واحدهای اورژانس استان به ۷۷ هزار و ۴۰۶ مورد رسیده است که از این تعداد، ۴۲ هزار و ۹۴۵ مأموریت در تبریز و ۳۴ هزار و ۴۶۱ مأموریت در سایر شهرستانهای استان به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به تفکیک نوع مأموریتها افزود: از مجموع مأموریتهای انجامشده، ۳۵ هزار و ۱۹۷ موردمربوط به بیماران غیرتصادفی و ۲۳ هزار و ۹۱۰ موردنیز مربوط به حوادث و تصادفات رانندگی بوده است.
سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی ادامه داد: در مدت یادشده، کارشناسان اورژانس استان به **۲ هزار و ۸۸۲ بیمار قلبی، یکهزار و ۷۹۳ بیمار دارای مشکلات حاد تنفسی و ۳۹۵ بیمار دچار سکته مغزی خدمات فوریتهای پزشکی ارائه کردهاند.
شادینیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد اورژانس هوایی استان گفت: در ششماهه نخست سال جاری، تیمهای اورژانس هوایی مستقر در پایگاههای تبریز و میانه در مجموع ۲۷ سورت پرواز امدادی انجام دادهاند.
وی همچنین از یکهزار و ۴۱۶ مأموریت اورژانس موتوری در مدت مشابه خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات با هدف ارتقای سطح خدمات فوریتهای پزشکی و دسترسی سریعتر شهروندان به خدمات امدادی انجام گرفته است.
نظر شما