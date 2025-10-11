  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

شادی نیا: ۸۰ هزار مأموریت توسط اورژانس آذربایجان‌شرقی انجام شد

شادی نیا: ۸۰ هزار مأموریت توسط اورژانس آذربایجان‌شرقی انجام شد

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی از انجام بیش از ۷۷ هزار مأموریت توسط نیروهای اورژانس این استان در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی‌نیا روز شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع مأموریت‌های انجام‌شده توسط واحدهای اورژانس استان به ۷۷ هزار و ۴۰۶ مورد رسیده است که از این تعداد، ۴۲ هزار و ۹۴۵ مأموریت در تبریز و ۳۴ هزار و ۴۶۱ مأموریت در سایر شهرستان‌های استان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به تفکیک نوع مأموریت‌ها افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۳۵ هزار و ۱۹۷ موردمربوط به بیماران غیرتصادفی و ۲۳ هزار و ۹۱۰ موردنیز مربوط به حوادث و تصادفات رانندگی بوده است.

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در مدت یادشده، کارشناسان اورژانس استان به **۲ هزار و ۸۸۲ بیمار قلبی، یک‌هزار و ۷۹۳ بیمار دارای مشکلات حاد تنفسی و ۳۹۵ بیمار دچار سکته مغزی خدمات فوریت‌های پزشکی ارائه کرده‌اند.

شادی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد اورژانس هوایی استان گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، تیم‌های اورژانس هوایی مستقر در پایگاه‌های تبریز و میانه در مجموع ۲۷ سورت پرواز امدادی انجام داده‌اند.

وی همچنین از یک‌هزار و ۴۱۶ مأموریت اورژانس موتوری در مدت مشابه خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات با هدف ارتقای سطح خدمات فوریت‌های پزشکی و دسترسی سریع‌تر شهروندان به خدمات امدادی انجام گرفته است.

کد خبر 6618990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها