به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدنیا بعدازظهر یکشنبه در حاشیه محفل انس با قرآن ویژه دانش‌آموزان در دهگلان، از برنامه‌ریزی برای برگزاری ۹ محفل انس با قرآن کریم در دو شهرستان قروه و دهگلان خبر داد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این محافل اظهار داشت: این برنامه‌ها در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در میان نوجوانان و جوانان و همچنین آمادگی عمومی برای حضور فعال در مسابقات کشوری حفظ و قرائت قرآن کریم برگزار می‌شود که به‌زودی با میزبانی استان کردستان و در شهر سنندج برگزار خواهد شد.

محمدنیا با اشاره به جزئیات برگزاری این محافل افزود: سه محفل در شهر دهگلان و بخش بلبان‌آباد و شش محفل دیگر نیز در شهرستان قروه در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

مسئول فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه دهگلان ابراز امیدواری کرد که با استمرار این برنامه‌ها، شاهد شکوفایی استعدادهای قرآنی در سطح منطقه و حضور پررنگ نوجوانان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی قرآنی باشیم.