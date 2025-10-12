  1. استانها
  2. کردستان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

محمدنیا: ۹ محفل انس با قرآن کریم در دهگلان و قروه برگزار می‌شود

محمدنیا: ۹ محفل انس با قرآن کریم در دهگلان و قروه برگزار می‌شود

دهگلان- مسئول فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دهگلان از برگزاری ۹ محفل انس با قرآن کریم در دو شهرستان دهگلان و قروه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدنیا بعدازظهر یکشنبه در حاشیه محفل انس با قرآن ویژه دانش‌آموزان در دهگلان، از برنامه‌ریزی برای برگزاری ۹ محفل انس با قرآن کریم در دو شهرستان قروه و دهگلان خبر داد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این محافل اظهار داشت: این برنامه‌ها در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در میان نوجوانان و جوانان و همچنین آمادگی عمومی برای حضور فعال در مسابقات کشوری حفظ و قرائت قرآن کریم برگزار می‌شود که به‌زودی با میزبانی استان کردستان و در شهر سنندج برگزار خواهد شد.

محمدنیا با اشاره به جزئیات برگزاری این محافل افزود: سه محفل در شهر دهگلان و بخش بلبان‌آباد و شش محفل دیگر نیز در شهرستان قروه در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

مسئول فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه دهگلان ابراز امیدواری کرد که با استمرار این برنامه‌ها، شاهد شکوفایی استعدادهای قرآنی در سطح منطقه و حضور پررنگ نوجوانان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی قرآنی باشیم.

کد خبر 6620025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها