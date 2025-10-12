کشف انبار بزرگ احتکار باطری خودروهای سنگین در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری، در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای رزمایش سراسری مقابله با احتکار، تیم‌های بازرسی مشترک مقابله با احتکار، متشکل از نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی، اداره صمت و جهاد کشاورزی، موفق به کشف یکباب انبار نگهداری باطری خودروهای سنگین در اطراف شهر بندرعباس شدند.

سرهنگ دولتیاری افزود: در جریان بازرسی از این انبار، تعداد ۱۳۱ عدد باطری خودرو سنگین که علیرغم ثبت رسمی در سامانه انبارها، به صورت غیرقانونی بالغ بر یک سال از عرضه آنها در بازارخودداری شده بود، کشف و ضبط گردید.

جانشین فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی، ارزش این کالای احتکارشده را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد و پرونده این تخلف اقتصادی با تکمیل مستندات لازم، جهت صدور حکم مقتضی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی تصریح کرد: بر اساس حکم صادره از سوی سازمان تعزیراتی حکومتی، مقرر گردید کل محموله باطری‌ها با نرخ مصوب دولتی، در بازار توزیع شود وبرای این متخلفین سنگین‌ترین جرائم مالی و تعزیراتی پیش‌بینی و اعمال خواهد کرد.