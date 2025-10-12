  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

کشف انبار بزرگ احتکار باطری خودروهای سنگین در هرمزگان

کشف انبار بزرگ احتکار باطری خودروهای سنگین در هرمزگان

بندرعباس- جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از شناسایی انبار بزرگ احتکار باطری خودرو سنگین به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در اجرای طرح سراسری مقابله با احتکار کالا در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری، در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای رزمایش سراسری مقابله با احتکار، تیم‌های بازرسی مشترک مقابله با احتکار، متشکل از نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی، اداره صمت و جهاد کشاورزی، موفق به کشف یکباب انبار نگهداری باطری خودروهای سنگین در اطراف شهر بندرعباس شدند.

سرهنگ دولتیاری افزود: در جریان بازرسی از این انبار، تعداد ۱۳۱ عدد باطری خودرو سنگین که علیرغم ثبت رسمی در سامانه انبارها، به صورت غیرقانونی بالغ بر یک سال از عرضه آنها در بازارخودداری شده بود، کشف و ضبط گردید.

جانشین فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی، ارزش این کالای احتکارشده را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد و پرونده این تخلف اقتصادی با تکمیل مستندات لازم، جهت صدور حکم مقتضی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی تصریح کرد: بر اساس حکم صادره از سوی سازمان تعزیراتی حکومتی، مقرر گردید کل محموله باطری‌ها با نرخ مصوب دولتی، در بازار توزیع شود وبرای این متخلفین سنگین‌ترین جرائم مالی و تعزیراتی پیش‌بینی و اعمال خواهد کرد.

کد خبر 6620060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها