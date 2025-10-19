ورود دوباره نقدینگی حقیقی؛ شاخص کل بورس از ۳.۰۹ میلیون واحد گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام امروز با روندی متعادل تا صعودی آغاز شد و در نیمه دوم معاملات با افزایش خرید در نمادهای شاخص‌ساز، مسیر رشد خود را تثبیت کرد. شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۳ هزار و ۶۲۹ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۹۲ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با ۷۲۷۹ واحد رشد عدد ۸۹۴ هزار و ۷۹۲ واحد را ثبت کرد.

ارزش معاملات خرد سهام تا ساعت ۹:۵۰ صبح به بیش از ۷۴ هزار میلیارد ریال و حجم معاملات به ۱۳.۹ میلیارد سهم رسید که نشان‌دهنده ورود دوباره پول حقیقی و افزایش گردش نقدینگی است.

تحلیلگران رشد نرخ‌های جهانی فلزات، بهبود گزارش‌های دوره‌ای شرکت‌ها و کاهش انتظارات از نرخ سود بین‌بانکی را عوامل اصلی بازگشت تقاضا می‌دانند. صنایع فلزات اساسی، شیمیایی، پالایشی و بانک‌ها در همان ابتدای بازار لیدری شاخص را بر عهده گرفتند.

کارشناسان تأکید دارند پایداری روند فعلی منوط به تداوم ورود نقدینگی حقیقی و ثبات نرخ ارز است. رشد امروز می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت اعتماد و آغاز فاز جدیدی از تحرک در بازار سرمایه باشد.