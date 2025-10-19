  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

ورود دوباره نقدینگی حقیقی؛ شاخص کل بورس از ۳.۰۹ میلیون واحد گذشت

امروز بورس تهران با رشد بیش از ۴۳ هزار واحدی، شاهد بازگشت تقاضا به نمادهای بزرگ بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام امروز با روندی متعادل تا صعودی آغاز شد و در نیمه دوم معاملات با افزایش خرید در نمادهای شاخص‌ساز، مسیر رشد خود را تثبیت کرد. شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۳ هزار و ۶۲۹ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۹۲ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با ۷۲۷۹ واحد رشد عدد ۸۹۴ هزار و ۷۹۲ واحد را ثبت کرد.

ارزش معاملات خرد سهام تا ساعت ۹:۵۰ صبح به بیش از ۷۴ هزار میلیارد ریال و حجم معاملات به ۱۳.۹ میلیارد سهم رسید که نشان‌دهنده ورود دوباره پول حقیقی و افزایش گردش نقدینگی است.

تحلیلگران رشد نرخ‌های جهانی فلزات، بهبود گزارش‌های دوره‌ای شرکت‌ها و کاهش انتظارات از نرخ سود بین‌بانکی را عوامل اصلی بازگشت تقاضا می‌دانند. صنایع فلزات اساسی، شیمیایی، پالایشی و بانک‌ها در همان ابتدای بازار لیدری شاخص را بر عهده گرفتند.

کارشناسان تأکید دارند پایداری روند فعلی منوط به تداوم ورود نقدینگی حقیقی و ثبات نرخ ارز است. رشد امروز می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت اعتماد و آغاز فاز جدیدی از تحرک در بازار سرمایه باشد.

کد خبر 6627389
محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      با دامنه نوسان ۳ درصدی زیان ۹۰ درصدی مانده از ۶ سال پیش جبران نمیشه این یک نمایش هست باید دامنه نوسان باز بشه حداقل در سهام هایی که بیشترین کاهش را در این ۶ سال داشته اند.
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      سال ۹۹ یه سهمی سنگین خریدم هر سال زیان من بیشتر شد و الان بعد از بیش از ۵ سال صبوری هنوز ۹۲ درصد در زیانم واقعا میشه چنین زیانی را جبران کرد آخه چنان سنگین خریدم که میانگین هم فایده نداره به خدا کل زندگیم نابود شده پیر شدیم الان باید چند صد درصد سود کنم تا به پول خودن برسم خیلی ها شرایطی مثل من دارند به دادمان برسید داریم خفه میشیم ما سال ۹۹ سر در نمی آوردیم برای همین بعد از دعوت آقایان اینطور نابود شدیم

