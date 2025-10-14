سه ورزشگاه میزبان احتمالی دربی ۱۰۶/ مربی ایتالیایی در یک قدمی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی در خصوص برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا اظهار داشت: این بازی امشب و به میزبانی کشور امارات برگزار خواهد شد و از آنجایی که میزبانی این دیدار بر عهده فدراسیون فوتبال ایران است، علاوه بر نفرات کادرفنی، بازیکنان و اصحاب رسانه، تعدادی دیگر نیز در این سفر حضور دارند. وی افزود، خبری که درباره سفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به امارات برای این بازی منتشر شده بود، صحت ندارد. همان تعداد نفراتی که اکنون در دبی حضور دارند، اگر بازی در تهران برگزار می‌شد نیز باید در ورزشگاه حاضر می‌شدند و هیچ فرد اضافی به امارات سفر نکرده است.

سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره احتمال تغییر در کادرفنی تیم ملی و اضافه شدن مربی ایتالیایی گفت: امیر قلعه‌نویی و مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی و نایب رئیس فدراسیون فوتبال، جلساتی با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، برگزار کرده‌اند و مباحث به این سمت پیش رفته که برای تقویت کادرفنی تیم ملی در مسیر حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، یک یا دو مربی خارجی به تیم اضافه شوند تا استراتژی‌های قلعه‌نویی به بهترین شکل اجرایی شود.

علوی ادامه داد: مذاکرات برای اضافه شدن مربی جدید به تیم ملی در کشور امارات انجام خواهد شد و وضعیت حضور «فوتی» (دستیار مورینیو در تیم رم) در کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران مشخص خواهد شد. تاکنون هیچ بحثی مبنی بر کاهش اعضای فعلی کادرفنی تیم ملی مطرح نشده است.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در خصوص آخرین وضعیت صدور روادید آمریکا برای نمایندگان ایران جهت حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: یک «ورک‌شاپ» در ماه مارس ۲۰۲۶ در آمریکا برگزار خواهد شد و طبیعتاً همه نفرات در مراسم قرعه‌کشی حضور نخواهند داشت؛ برخی از آنها در این ورک‌شاپ شرکت می‌کنند. فیفا تأکید کرده است که تمامی نفرات باید در ورک‌شاپ‌های مرتبط با جام جهانی حضور داشته باشند.

علوی در رابطه با ورزشگاه میزبان دیدار دربی ۱۰۶ پایتخت بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس بیان کرد: یک جلسه نهایی برای تعیین ورزشگاه میزبان برگزار خواهد شد و تیم میزبان، ورزشگاه پیشنهادی خود را اعلام خواهد کرد. دو یا سه ورزشگاه از جمله پارس شیراز جزو گزینه‌های میزبانی دربی هستند، اما باید دید تیم میزبان (پرسپولیس) کدام ورزشگاه را معرفی خواهد کرد. علاوه بر ورزشگاه پارس، در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد نیز اقدامات خوبی انجام شده و امیدواریم بتوانیم مسابقات باشگاهی و ملی را در این ورزشگاه برگزار کنیم. قرار است نماینده‌ای از فدراسیون فوتبال به مشهد اعزام شود تا در جلسه‌ای که برگزار می‌شود، جمع‌بندی نهایی در خصوص برگزاری مسابقات فوتبال در این ورزشگاه انجام شود. همچنین ورزشگاه‌های شهید نصیری یزد و انقلاب کرج به چرخه مسابقات لیگ برتر اضافه شده‌اند.