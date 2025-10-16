  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

سکونت ۷۸ هزارنفر در محلات بازآفرینی شده شاهرود و میامی

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از سکونت ۷۸هزار نفر در محلات بازآفرینی شده شاهرود و میامی خبر داد و گفت: با تأمین اعتبار، پروژه‌ها تکمیل و شهروندان بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی ظهر پنجشنبه در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های شاهرود با بیان اینکه ۷۸ هزار نفر در محلات بازآفرینی شاهرود و میامی سکونت دارند، ابراز داشت: نیمی از حوزه بازآفرینی شهری استان واقع در شاهرود و میامی است.

وی افزود: با تأمین و تخصیص اعتبارات کافی، بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های بازآفرینی شهری در شرق استان به بهره‌برداری خواهد رسید و این تعداد از خدمات بهره مند خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه ۷۷۴ تن قیر بین شهرداری‌های شرق استان توزیع شده است، ابراز داشت: تاکنون اقدامات مؤثری در زمینه ساماندهی محلات ناکارآمد، بافت‌های تاریخی و فرسوده و نیز تخصیص قیر برای اجرای عملیات آسفالت در محلات هدف انجام گرفته است.

عمیدی به اتفاق مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری از پروژه مدرسه سازی شش کلاسه شهرک بهشتی نیز بازدید و تصریح کرد: این پروژه با زیربنای ۶۵۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال از محل منابع شرکت بازآفرینی شهری ایران در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه این طرح تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: تزریق اعتبارات، تسریع در تکمیل پروژه و بهره‌برداری به‌موقع از فضاهای آموزشی در محلات هدف بازآفرینی مورد تأکید است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرود دارای ۱۰۶ هکتار بافت تاریخی و فرسوده، ۵۳۵ هکتار بافت فرسوده و ۱۴۶ هکتار سکونتگاه غیررسمی است.

