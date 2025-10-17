به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه رودان با تاکید بر هوشیاری ملت ایران در برابر فریبهای رسانهای و سیاسی آمریکا، اظهار داشت: سخنان رئیسجمهور آمریکا در کنیست صهیونیستی و اجلاس شرمالشیخ چیزی جز بازتولید پروژه شکستخورده ایرانهراسی نبود. آمریکا همزمان با خروج از برجام و افتخار به نقض آن، امروز با ژست مذاکره به میدان آمده است، اما ملت ما فریب این ظاهرسازیها را نمیخورد.
وی افزود: ملت ایران بارها تجربه کرده که آمریکاییها در قاموس خود از واژههایی مانند «مذاکره» و «توافق» تعابیری چون «تحقیر»، «ذلت» و «تسلیم» را مراد میکنند. این ملت بزرگ، زیر بار زور نخواهد رفت و با هوشمندی راه خود را ادامه خواهد داد.
امام جمعه رودان با اشاره به حضور ترامپ در کنار نتانیاهو و حمایت تمامقد از رژیم کودککش صهیونیستی، گفت: این همان عشقی است که ترامپ از آن دم میزند؟ عشقی که موجب صدور حکم جلب بینالمللی برای نخستوزیر اسرائیل شده است؟ آیا ملتها عاشق جنایت و نسلکشیاند؟ این ادعا حتی مرغ پخته را هم به خنده میاندازد.
بارانی با اشاره به تظاهرات گسترده مردمی در کشورهای غربی علیه جنایات اسرائیل تصریح کرد: آیا ترامپ نمیبیند که در دل پایتختهای اروپایی، صدها هزار نفر به حمایت از مردم غزه و علیه صهیونیستها به خیابانها آمدند؟ این بیداری ملتها، نشاندهنده پایان کارایی سیاست دوگانه تهدید و فریب است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شرمالشیخ تقدیر کرد و آن را نشاندهنده عزت ملی و استقلال جمهوری اسلامی دانست
امام جمعه رودان همچنین در ادامه خطبهها به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پرداخت و گفت: یکی از اقدامات مهم فرهنگی در منطقه ما، چاپ کتاب فاخر «و موجها جنگیدند» به همت آقای عباسزاده است که مجموعهای از خاطرات شهدا و رزمندگان رودان را در خود جای داده است.
وی افزود: این کتاب، یک سند افتخارآمیز برای تاریخ انقلاب در رودان است و از همه مسئولان فرهنگی و مردم عزیز دعوت میکنم از این اثر ارزشمند حمایت کرده و آن را در اختیار نسل جوان قرار دهند.
بارانی همچنین از آغاز قریبالوقوع عملیات ساخت مصلای بزرگ رودان خبر داد و خواستار مشارکت مردم در این طرح بزرگ عبادی و فرهنگی شد.
وی تاکید کرد: مصلی، قلب تپنده نماز جمعه و نماد وحدت مردم مؤمن رودان است و تکمیل آن نیازمند همت، همراهی و نذورات همه شما مردم عزیز است.
امام جمعه رودان در پایان با درود بر شهیدان، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، خطبههای نماز جمعه را با دعای فرج امام زمان (عج) و آرزوی توفیق و عزت برای ملت ایران به پایان رساند.
