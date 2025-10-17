  1. استانها
بارانی: رئیس‌جمهور آمریکا با دوگانه‌گویی به‌دنبال فریب ملت‌ها است

بندرعباس-امام جمعه رودان با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در اجلاس شرم‌الشیخ و نشست مشترک با سران رژیم صهیونیستی، این اظهارات را نمایشی از سیاست نخ‌نمای «ایران‌هراسی» توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه رودان با تاکید بر هوشیاری ملت ایران در برابر فریب‌های رسانه‌ای و سیاسی آمریکا، اظهار داشت: سخنان رئیس‌جمهور آمریکا در کنیست صهیونیستی و اجلاس شرم‌الشیخ چیزی جز بازتولید پروژه شکست‌خورده ایران‌هراسی نبود. آمریکا همزمان با خروج از برجام و افتخار به نقض آن، امروز با ژست مذاکره به میدان آمده است، اما ملت ما فریب این ظاهرسازی‌ها را نمی‌خورد.

وی افزود: ملت ایران بارها تجربه کرده که آمریکایی‌ها در قاموس خود از واژه‌هایی مانند «مذاکره» و «توافق» تعابیری چون «تحقیر»، «ذلت» و «تسلیم» را مراد می‌کنند. این ملت بزرگ، زیر بار زور نخواهد رفت و با هوشمندی راه خود را ادامه خواهد داد.

امام جمعه رودان با اشاره به حضور ترامپ در کنار نتانیاهو و حمایت تمام‌قد از رژیم کودک‌کش صهیونیستی، گفت: این همان عشقی است که ترامپ از آن دم می‌زند؟ عشقی که موجب صدور حکم جلب بین‌المللی برای نخست‌وزیر اسرائیل شده است؟ آیا ملت‌ها عاشق جنایت و نسل‌کشی‌اند؟ این ادعا حتی مرغ پخته را هم به خنده می‌اندازد.

بارانی با اشاره به تظاهرات گسترده مردمی در کشورهای غربی علیه جنایات اسرائیل تصریح کرد: آیا ترامپ نمی‌بیند که در دل پایتخت‌های اروپایی، صدها هزار نفر به حمایت از مردم غزه و علیه صهیونیست‌ها به خیابان‌ها آمدند؟ این بیداری ملت‌ها، نشان‌دهنده پایان کارایی سیاست دوگانه تهدید و فریب است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شرم‌الشیخ تقدیر کرد و آن را نشان‌دهنده عزت ملی و استقلال جمهوری اسلامی دانست

امام جمعه رودان همچنین در ادامه خطبه‌ها به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پرداخت و گفت: یکی از اقدامات مهم فرهنگی در منطقه ما، چاپ کتاب فاخر «و موج‌ها جنگیدند» به همت آقای عباس‌زاده است که مجموعه‌ای از خاطرات شهدا و رزمندگان رودان را در خود جای داده است.

وی افزود: این کتاب، یک سند افتخارآمیز برای تاریخ انقلاب در رودان است و از همه مسئولان فرهنگی و مردم عزیز دعوت می‌کنم از این اثر ارزشمند حمایت کرده و آن را در اختیار نسل جوان قرار دهند.

بارانی همچنین از آغاز قریب‌الوقوع عملیات ساخت مصلای بزرگ رودان خبر داد و خواستار مشارکت مردم در این طرح بزرگ عبادی و فرهنگی شد.

وی تاکید کرد: مصلی، قلب تپنده نماز جمعه و نماد وحدت مردم مؤمن رودان است و تکمیل آن نیازمند همت، همراهی و نذورات همه شما مردم عزیز است.

امام جمعه رودان در پایان با درود بر شهیدان، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، خطبه‌های نماز جمعه را با دعای فرج امام زمان (عج) و آرزوی توفیق و عزت برای ملت ایران به پایان رساند.

