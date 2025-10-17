به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه ارومیه، با تأکید بر ضرورت انسجام و وحدت ملی گفت: وحدت اقوام و مذاهب مختلف، مهمترین عامل حفظ اقتدار و امنیت کشور است و دشمنان همواره تلاش دارند از طریق ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، وحدت ملت ایران را تضعیف کنند.
امام جمعه ارومیه، تعصبات قومی و زبانی را عامل تفرقه و دوری از اهداف الهی دانست و از مردم خواست: در برابر توطئهها و دشمنیهای خارجی، متحد و همبسته باقی بمانند و در مسیر تقویت کشور و نظام جمهوری اسلامی گام بردارند.
حجتالاسلام قریشی گفت: جامعه اسلامی هنگامی به آرامش و ثبات میرسد که افراد در زندگی شخصی و خانوادگی خود بر اساس تقوا و عفت عمل کنند و از رفتارهای ناهنجار و بیحیایی پرهیز کنند
وی بر لزوم عمل به مشوقهای قانونی وضع شده در خصوص حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: مسئولان با برنامهریزی دقیق، زمینه ازدواج، فرزندآوری و حمایت از خانوادهها را فراهم سازند.
امام جمعه ارومیه با اشاره به سیاستهای کلی جمعیت که در سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، از کمتوجهی به اجرای این سیاستها در کشور انتقاد کرد و هشدار داد: کاهش نرخ جمعیت میتواند آینده اقتصادی و اجتماعی ایران را با چالش مواجه کند لذا مسئولان با برنامهریزی دقیق، زمینه ازدواج، فرزندآوری و حمایت از خانوادهها را فراهم سازند. وی.
حجت الاسلام قریشی، گسترش ناهنجاریهای فرهنگی و بیعفتی را از توطئههای شیطان و دشمنان اسلام دانست و افزود: دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانهای و فرهنگی در پی سست کردن بنیان خانوادهها هستند.
وی بر نقش خانوادهها، مدیران فرهنگی، علما و نظام آموزشی در پاسداری از حریم خانواده و ترویج سبک زندگی اسلامی تأکید کرد و خواستار توجه جدی به بنیان خانواده و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان شد.
نظر شما