به گزارش خبرگزاری مهر، غازی حمد از رهبران جنبش حماس، دیشب در گفتگو با شبکه المیادین تصریح کرد که رژیم صهیونیستی با توسل به «خشونت و وحشی‌گری» تهدید می‌کند و این رفتار از سوی اشغالگران غیرمنتظره نیست.

وی تاکید کرد که حماس به توافقات پایبند است، در حالی که تل آویو آن را به صورت روزانه نقض می‌کند.

حمد در ادامه گفت که رژیم صهیونیستی نتوانسته به اهداف خود در نوار غزه دست یابد و به همین دلیل، تفکر وحشیانه را در پیش گرفته است.

وی در مورد مسئله پیچیده تبادل اجساد، که نیاز به زمان دارد، توضیح داد که رژیم تل‌آویو با تغییر چهره غزه، روند این تبادل را دشوار کرده است. حمد افزود که حماس، همانطور که وعده داده، اجساد را تحویل خواهد داد و آنچه در حال حاضر اتفاق می‌افتد، تلاشی برای اعمال فشار به جنبش از سوی اسرائیل است.

این رهبر حماس، روش فشار رژیم صهیونیستی در خصوص تبادل اجساد اسرا را غیرقابل قبول خواند و اعلام کرد که میانجی‌ها در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و موضع حماس را درک کرده‌اند.

وی همچنین به نقض توافقات از سوی رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد: ما ۲۸ شهید غیرنظامی در اثر تیراندازی اشغالگران و بسیاری از نقض‌ها را از زمان آغاز توافق مستند کرده‌ایم.

حمد همچنین از نفوذ و پیشروی تانک‌های اشغالگر به داخل خط زرد در نوار غزه به عنوان موارد دیگر نقض آتش بس خبر داد.

وی با تاکید بر پایبندی حماس به طرح ترامپ و اتمام مرحله اول توافق، اظهار داشت که حماس در دو جهت «حفظ هویت و بازسازی» عمل خواهد کرد و این بازسازی نباید به قیمت هویت مردم فلسطین تمام شود.

این عضو ارشد حماس همچنین تاکید کرد که سلاح در دست حماس، سلاحی قانونی و ملی است و فقط علیه اشغالگران به کار گرفته می‌شود.

حمد در ادامه در خصوص آینده غزه اظهار داشت: ما دیدگاه مشترک و جامعی داریم که کسانی که باید نوار غزه را اداره کنند، فلسطینی‌ها هستند. حمد تاکید کرد که حماس خواهان هیچ کمیته‌ای تحت قیمومیت بین‌المللی نیست.