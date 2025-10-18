نماینده اورامانات: اجرای سامانه سردسیری ضرورت حیاتی کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی روز شنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از طرح آبرسانی به ۵۵ روستای شهرستان روانسر که با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان اجرایی و نظامی استان برگزار شد، با بیان اینکه آب و آبادانی دو مؤلفه جدانشدنی از توسعه پایدار هستند، اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، تأمین آب پایدار برای مناطق روستایی و مرزی باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد.
وی افزود: این افتتاحیه میتواند فتح بابی برای اجرای پروژههای عمرانی و زیربنایی بیشتر در منطقه باشد.
یوسفی تصریح کرد: شهرستان روانسر و مناطق اورامانات در سالهای اخیر با تلاش مجموعه قرارگاههای محرومیتزدایی، از جمله قرارگاه نجف اشرف و امام حسن مجتبی (ع)، و با پیگیریهای مستمر مجلس شورای اسلامی به ویژه ریاست مجلس، شاهد اجرای طرحهای مؤثری در حوزه آبرسانی بودهاند.
نماینده مردم اورامانات در مجلس ادامه داد: مجموعه آبفا استان کرمانشاه با تمام توان برای ماندگاری جمعیت در روستاها تلاش کرده است، چرا که به تعبیر دقیق، «اگر آب نباشد آبادانی هم نیست».
وی از تلاشهای عوامل قرارگاهها و دستگاههای اجرایی در این زمینه قدردانی کرد.
یوسفی با اشاره به سیاستهای کلی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه کشور گفت: این برنامهها باید محور اصلی دولت چهاردهم در جهت بهرهوری منابع و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد. در این میان، دو پروژه بزرگ در سطح استان کرمانشاه اهمیت ویژهای دارند؛ نخست سامانه گرمسیری که با هزینهای بالغ بر ۸ میلیارد دلار اجرا شده است، و دوم طرح سامانه سردسیری که باید هرچه سریعتر آغاز شود.
وی تصریح کرد: هدف از اجرای سامانه گرمسیری تثبیت جمعیت در نوار مرزی و ارتقای امنیت بود، اما متأسفانه در حوزه اورامانات این پروژه نتوانست بهطور کامل انتظارات را برآورده کند و حتی در برخی نقاط مانند سرابها و چشمههای طبیعی باعث خشکی منابع آبی شد.
به گفته یوسفی، بررسیهای دانشگاه صنعتی شریف و آب نیرو نشان داده است که حفر تونل در عمق پایینتر از حد استاندارد یکی از علل اصلی خشک شدن منابع طبیعی منطقه بوده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاستهای آبی کشور خاطرنشان کرد: نباید منابع آبی موجود در حوزههای محلی از منطقه خارج شود، در حالیکه امروز بسیاری از روستاهای جوانرود و ثلاث باباجانی به دلیل نبود منابع پایدار در حال خالی شدن هستند.
یوسفی با اشاره به طرح ساماندهی اراضی جامانده گفت: سال گذشته با پیگیریهای مکرر، حدود ۸۰۰ هکتار از این اراضی تخصیص یافت اما کافی نیست و باید در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ردیف اعتباری مشخصی برای طرحهای آبرسانی اورامانات لحاظ شود.
وی در ادامه سخنان خود خطاب به معاون رئیسجمهور اظهار کرد: سامانه سردسیری که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ است، باید هرچه سریعتر کلید بخورد، چراکه این طرح میتواند علاوه بر تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی، از فرونشست زمین در مناطق غربی کشور جلوگیری کند.
یوسفی گفت: با اجرای این طرح، پنجاه هزار هکتار از دشتهای سنجابی و اسر مشروب خواهد شد و منابع آبی دو استان در یک شبکه سطحی مشترک سامان مییابد. این اقدام حیاتی است تا از تکرار بحرانهای مشابه استانهای همدان و اصفهان در کرمانشاه جلوگیری شود.
وی در پایان با تقدیر از تلاشهای استاندار کرمانشاه و مجموعه مدیران استانی افزود: انتظار داریم که نتیجه سفر امروز این باشد که موضوع سامانه سردسیری در هیئت دولت مطرح و مقدمات اجرایی آن آغاز شود تا شاهد تأمین پایدار آب در اورامانات و سایر مناطق محروم استان باشیم.
