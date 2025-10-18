حماس ۴۰ نفر را برای اداره غزه معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد نزال» از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفت وگو با شبکه الجزیره مباشر با تاکید بر پایبندی این جنبش به اجرای بندهای مربوط به بازگرداندن اسیران زنده اسرائیلی و تحویل اجسادِ در دسترس گفت: ما به تحویل اسیران زنده و آنچه از اجساد اسرای اسرائیلی به آن دست یافتیم، متعهد بوده‌ایم.

نزال تصریح کرد که حماس مخالف باج خواهی از فلسطینیان از طریق بستن گذرگاه رفح است و از میانجی‌ها می‌خواهیم تا بر رژیم اشغالگر اسرائیل فشار وارد کنند و آن را وادار به باز کردن گذرگاه رفح مطابق مفاد توافق کنند.

او افزود که حماس مایل است پس از عمل به تعهدات مرحله اول، با انعطاف پذیری به مرحله دوم توافق منتقل شود. اما تاکید کرد که مذاکرات مربوط به مرحله دوم هنوز آغاز نشده است و علت آن لج بازی‌های نتانیاهو است.

نزال ضرورت ورود تجهیزات سنگین و تیم‌های فنی متخصص برای بیرون آوردن اجساد از زیر آوار را یادآور شد و گفت حماس فهرستی متشکل از بیش از ۴۰ شخصیت ملی مستقل ارائه کرده است تا از میان آنها کمیته‌ای از تکنوکرات‌ها برای مدیریت نوار غزه انتخاب شود.