استاندار کرمانشاه: اجرای نهضت ملی مسکن در کرمانشاه شتاب گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، بعد از ظهر چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکن ۲۴۰ واحدی سراج کرمانشاه با اشاره به پیشرفت مطلوب طرح نهضت ملی مسکن در استان، اظهار داشت: یکی از رویکردهای جدی دولت در حوزه مسکن، اجرای طرح ملی نهضت مسکن است که با شتاب خوبی در کرمانشاه در حال پیگیری و اجرا می‌باشد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۶۶ هزار متقاضی در استان کرمانشاه در طرح نهضت ملی مسکن تأیید نهایی شده‌اند که از این تعداد، حدود ۳۰ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و در مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات قرار دارند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هماهنگی لازم برای معرفی سایر متقاضیان نیز در حال انجام است، گفت: تأکید شده است تا افراد باقی‌مانده سریع‌تر به شبکه بانکی معرفی شوند تا روند پرداخت تسهیلات سرعت بگیرد و ان‌شاءالله مشکل آنان نیز مرتفع شود.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان اظهار داشت: در حال حاضر، طرح‌های مختلف این نهضت از مرحله فنداسیون تا اسکلت در حال اجراست و امیدواریم بخش قابل توجهی از این واحدها تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و تحویل متقاضیان شود.

دکتر حبیبی در ادامه نقش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را در اجرای این طرح بسیار مهم و محوری دانست و گفت: بیش از ۵۰ درصد بار اصلی نهضت ملی مسکن بر دوش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که با دقت، کیفیت بالا و رعایت زمان‌بندی مناسب در حال اجرای پروژه‌هاست؛ چه در شهرها و چه در مناطق روستایی.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه بنیاد مسکن تصریح کرد: از متقاضیان عزیز انتظار داریم با پرداخت به‌موقع سهم آورده خود، دستگاه‌های متولی از جمله بنیاد مسکن و اداره‌کل راه و شهرسازی را در اجرای دقیق برنامه زمان‌بندی یاری کنند تا بتوانیم در موعد مقرر، واحدهای مسکونی را آماده و تحویل دهیم.

استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری نهادهای متولی و حمایت دولت، روند ساخت و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن در استان با جدیت ادامه دارد و هدف‌گذاری ما این است که هیچ متقاضی واجد شرایط بدون مسکن نماند.