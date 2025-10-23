کاروان ایران صاحب ٢ مدال طلا شد

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، رقابتهای تکواندو سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین صبح امروز (پنجشنبه) در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد که در بخش پومسه دختران زینب شهریاری و در بخش پسران بهداد نقیئی صاحب مدال طلا شدند.
در بخش پسران بهداد نقیئی ابتدا در رقابت با کالب آنجلو کالده از فیلیپین با امتیاز ۸.۵ به برتری رسید و به یکچهارم نهایی رسید. او در مرحله بعد در رقابتی نزدیک رقیبی از چین تایپه را با امتیاز ۸.۵۶ شکست داد و به نیمه نهایی رسید.
نقیئی در نیمهنهایی حریفی از تایلند را با امتیاز ۸.۵۶ شکست داد و فینالیست شد.
نماینده جوان پومسه کشورمان در فینال هم با امتیاز خوب ۸.۷۶ از شد رقیب چینی گذشت و نخستین طلای کاروان ایران را بر گردن آویخت.
همچنین در مرحله یکهشتم نهایی دختران زینب شهریاری ابتدا با نماینده سنگاپور رقابت کرد که با امتیاز ۸.۴ به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد. او در یکچهارم نهایی حریفی از هنگکنگ را با امتیاز ۸.۵۶ از پیش رو برداشت تا در نیمه نهایی به مصاف نماینده چین تایپه بود. او با برتری در این مرحله به دیدار نهایی رسید. شهریاری در فینال با امتیاز ۸.۸۶ از سد کریستین آگوئیلا از فیلیپین گذشت و با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد تا دومین طلای کاروان ایران هم به نام تکواندو ثبت شود.
هدایت تیم پسران برعهده سیدحسین موسینیا است و مربیگری تیم دختران را مهدیه عقبایی برعهده دارد.
