به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی شامگاه پنجشنبه در آئین باشکوه یادواره شهدای نیروی انتظامی شهرستان سوادکوه با تجلیل از ایثار و فداکاری شهیدان نیروی انتظامی، شهیدان را چراغ راه جامعه و اسوه‌های بصیرت و مقاومت برشمرد وگفت: شهیدان نیروی انتظامی سربازان گمنام امنیت و آسایش مردم و مقتدایان راستین ایثار و استقامت می‌باشند.

وی با اشاره به رشادت‌ها و فداکاری‌های این شهیدان بزرگوار در برهه‌های مختلف انقلاب ودر عرصهٔ مبارزه با مخلان امنیت، تأکید کرد: امنیتی که امروز جامعه از آن برخوردار است، مرهون خون پاک این فداییان وطن و دین است که با نثار جان خود، دیوار استواری در برابر دشمنان و عوامل ناامنی بنا نهادند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی، شهیدان را چراغ راه و سرمایه‌های معنوی جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: زنده نگاه داشتن یاد شهدا و تبیین سبک زندگی آنان، بهترین راه برای مقابله با جنگ نرم دشمن و حفظ روحیهٔ انقلابی و جهادی در جامعه است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان مازندران دربخش دیگری از سخنان خود بر ولایت‌مداری کارکنان انتظامی به عنوان میراث داران راستین راه شهدا اشاره کرد وافزود: همانگونه که شهدای فراجا در طول تاریخ انقلاب، پیروی بی‌قید و شرط از ولایت فقیه را سرلوحه کار خود قرار دادند، امروز نیز کارکنان غیور و ایثارگر نیروی انتظامی با تکیه بر این اصل اساسی، در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم و دفاع از ارزش‌های انقلابی ایستاده‌اند.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور، تأکید کرد: امنیت پایدار و آرامشی که امروز جامعه از آن برخوردار است، حاصل دلیرمردی‌ها و از خودگذشتگی‌های این عزیزان در سایه تبعیت از ولایت فقیه است که چون دژی استوار از حریم جامعه محافظت می‌کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان مازندران، در ادامه سخنان خود به دشمنی مستمر غرب با جمهوری اسلامی ایران اشاره و تأکید کرد: نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکا و متحدانش، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، با به کارگیری تمامی ابزارهای خود از جمله جنگ اقتصادی ونظامی، رسانه‌ای و روانی، در صدد ضربه زدن به ارکان نظام و منحرف کردن افکار عمومی بوده است.

وی افزود: دشمنان با سوءاستفاده از هر رویداد داخلی، در تلاش هستند تا امنیت ملی و وحدت مردمی ما را خدشه دار سازند، اما هوشیاری ملت ایران و تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری، توطئه‌های آنان را یکی پس از دیگری خنثی کرده است.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی خاطرنشان کرد: امروز دشمنی غرب با جمهوری اسلامی، نه به خاطر مسائل هسته‌ای یا حقوق بشر، که به دلیل استقلال خواهی، مقاومت در برابر زورگویی و الهام بخشی انقلاب اسلامی برای ملت‌های مستضعف جهان است.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران در پایان گفت: نیروی انتظامی با اقتدار و اتحاد کامل، در کنار سایر نیروهای مسلح، آمادگی کامل دارد تا از دستاوردهای انقلاب اسلامی و امنیت کشور در برابر هرگونه توطئه دشمنان حفاظت کند.