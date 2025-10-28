به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا جباری درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، ملی‌پوش سابق والیبال ایران و بازیکن تیم الریان قطر که حدود ۱۰ روز است در کُما به سر می‌برد و دوشنبه شب به تهران منتقل شد توضیحاتی ارائه داد.

او اظهار کرد: صابر ابتدا با کاهش سطح هوشیاری مواجه شد و پس از آن دچار مشکلات قلبی گردید. با این حال، بر اساس مشاهدات من، علت اصلی وضعیت او برق‌گرفتگی نبوده است. زمانی که برای نخستین‌بار در قطر او را معاینه کردم، تشخیصم وجود یک ضایعه عروقی در مغز بود. تمامی اقدامات درمانی اولیه نیز در کشور قطر انجام شده است.

دکتر جباری افزود: از روز دوم تاکنون سطح هوشیاری صابر کاظمی تغییری نکرده است. با وجود گذشت بیش از یک هفته از این وضعیت، برخلاف ادعای پزشکان قطری که اعلام کرده بودند دیگر امیدی وجود ندارد، ما همچنان به برخی نشانه‌ها امیدوار هستیم.

پزشک صابر کاظمی درباره روند امدادرسانی توضیح داد: پس از وقوع حادثه در قطر، نیروهای اورژانس در مدت ۱۰ تا ۱۲ دقیقه بر بالین او حاضر شدند و عملیات احیا را آغاز کردند. سپس صابر به بیمارستان «حمد» منتقل شد و در آنجا نیز به مدت حدود ۱۰ تا ۱۲ دقیقه عملیات احیای قلبی ادامه یافت. خوشبختانه پس از این مراحل، دیگر حمله قلبی مجددی برای او رخ نداد.