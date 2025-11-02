سردار موقوفه ئی: عملیات جدید پلیس کرمان علیه خودروهای شوتی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی گفت: به منظور ارتقا نظم و امنیت ترافیکی، کاهش سوانح رانندگی و مقابله مؤثر با پدیده زیان‌بار قاچاق، طرح برخورد قاطع پلیس با خودروهای متخلف از اواخر هفته گذشته در سراسر استان کرمان آغاز شد.

وی، افزود: در این طرح، تیم‌های انتظامی، پلیس راه و پلیس راهور به‌صورت محسوس و نامحسوس در سطح شهرها و محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند و با خودروهای حامل سوخت و کالای قاچاق، برخورد جدی انجام می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به مطالبه مردمی در زمینه مقابله قاطع با خودروهای شوتی تأکید کرد: این طرح تا دستیابی به وضعیت مطلوب و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، با جدیت ادامه خواهد داشت و تا توقیف آخرین خودروی هنجارشکن در محورهای اصلی و فرعی استان کرمان در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمان ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت مردم در اجرای این طرح از شهروندان خواست هرگونه اطلاع از موارد ناامنی و مشکوک، همچنین اطلاع از خودروهای شوتی را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.