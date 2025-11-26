قوامی: نباید سازمان امور عشایر دچار تغییرات ساختاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار کرد: طبق بند «الف» ماده ۵۱ برنامه هفتم، عنوان «سازمان عشایری ایران» به «سازمان پیشرفت روستا و امور عشایری» تغییر یافته است.

وی تأکید کرد: مطابق حکم صریح قانون، این تغییر صرفاً در نام سازمان صورت گرفته و هیچ‌گونه اصلاح یا دگرگونی در ساختار آن پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین سازمان باید با همان مأموریت‌های ذاتی پیشین و در قالب ساختار وزارت جهاد کشاورزی فعالیت خود را ادامه دهد.

قوامی افزود: مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و لازم است توجه شود تغییر عنوان نباید باعث تحمیل بار مالی یا ایجاد تغییرات ساختاری مغایر با قانون شود.

وی با اشاره به اهمیت نقش عشایر خاطرنشان کرد: هرچند عشایر تنها دو درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما ۲۵ درصد پروتئین کشور را تولید می‌کنند، بنابراین هر تصمیمی درباره این سازمان باید با حساسیت و دقت کامل اتخاذ شود، چراکه بی‌توجهی می‌تواند آسیب‌های جدی به جامعه عشایری وارد کند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس جلسه علنی امروز مجلس نیز در واکنش به تذکر قوامی، گفت: عشایر در کشور از جایگاهی ویژه برخوردارند و خدمت‌رسانی به آنان نیز اهمیت بالایی دارد.