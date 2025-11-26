سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی به شرح زیر قرائت شد:
طرح استفساریه تبصره یک ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ و اصلاحیه یکم آبان ۱۳۸۵
در این تبصره آمده است: تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط میتواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میگردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات است.
سوال ملی احسان عظیمیراد، نماینده مشهد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عدم تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات
سوال ملی علی شیرینزاد، نماینده کرج و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت اعلام غیر واقعی نقدینگی صفر برای وزارت راه و شهرسازی
سوال ملی علیرضا نثاری، نماینده نهاوند و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص علت قطع متعدد و بیبرنامه برق خانگی و صنعتی در فروردین ماه
سوال ملی عباس بیگدلی، نماینده تاکستان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عدم انجام تکالیف قانونی در حوزه دام
