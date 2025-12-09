به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال ذوب آهن و تراکتور در هفته سیزدهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۱۸ آذر و از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت حسن اکرمی و در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.
نیمه اول بازی متعادل و پرهیجان دنبال شد و هر دو تیم موقعیتهای خطرناکی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند. در این بین واکنشهای درخشان علیرضا بیرانوند، دروازهبان تراکتور، و پارسا جعفری، دروازهبان ذوبآهن، مانع از باز شدن دروازهها شد و ضربات مهاجمان را دفع کردند.
در دقیقه ۳۶، تیم تراکتور موفق شد توسط رجی لوشکیا به گل برسد، اما پس از بازبینی صحنه توسط داور و با کمک سیستم VAR، گل تراکتور مردود اعلام شد تا نتیجه نیمه اول بدون گل باقی بماند.
با وجود ایجاد موقعیتهای متعدد، دو تیم نتوانستند از فرصتها بهره ببرند و نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید. بازی تاکتیکی و پرتنش دنبال شد و هر دو تیم تلاش داشتند با نفوذ از جناحین و پاسهای ترکیبی به موقعیت گل دست یابند.
نیمه دوم دیدار ذوبآهن و تراکتور با همان هیجان و رقابت تاکتیکی ادامه یافت اما برخلاف انتظار دو تیم موفق به باز کردن دروازهها نشدند.
تراکتور که در نیمه اول چند موقعیت گل خود را از دست داده بود، در نیمه دوم تلاش کرد با فشار از جناحین و ارسالهای بلند مهاجمان به گل برسد. با این حال، پارسا جعفری، دروازهبان ذوبآهن، با واکنشهای مناسب و موقعیتسنجی دقیق، تمامی ضربات تراکتور را دفع کرد و اجازه نداد دروازهاش باز شود.
از سوی دیگر، ذوبآهن نیز به رغم فشار کمتر نسبت به تراکتور، با استفاده از پاسهای ترکیبی و نفوذ از میانه زمین، چند فرصت نصفه و نیمه ایجاد کرد، اما خط حمله این تیم نتوانست از موقعیتهای خود بهرهبرداری کند.
در این نیمه، بازی تاکتیکی و پرتنش دنبال شد و هر دو تیم تلاش داشتند با کنترل میانه میدان و پرس هوشمندانه، حریف را به اشتباه وادار کنند، اما کم دقتی مهاجمان و عملکرد خوب دروازهبانها باعث شد گل برتری به ثمر نرسد.
در نهایت، بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت و هر دو تیم یک امتیاز از این دیدار کسب کردند. با این نتیجه، تراکتور ۱۸ امتیازی در رده چهارم جدول باقی ماند و تیم ذوبآهن با ۱۳ امتیاز در مکان دوازدهم جدول ایستاد.
