به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی فاز دوم طرح توسعه گروه کارخانجات سیم و کابل شهرستان دامغان، در بخش تعاون صبح پنجشنبه با حضور احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبل از مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه گروه کارخانجات سیم و کابل دامغان، از این مجموعه بازدید هم کرده بود.

علیرضا نوچه ناسار فرماندار دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این طرح بیان کرد: فاز دوم طرح توسعه گروه کارخانجات سیم و کابل شهرستان دامغان در زمینی به مساحت ۲۵ هزار متر مربع اجرایی خواهد شد.

وی افزود: این طرح توسعه‌ای شامل تولید مفتول و پی وی سی است و به زودی شاهد راه اندازی آن خواهیم بود.

فرماندار دامغان با اشاره به استعدادها و توان خوب این شهرستان در مقوله تولید و تعاون گفت: استفاده از ظرفیت‌های بهینه تعاون به نفع تولید از جمله اقداماتی است که به اقتصاد ما کمک کرده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تا ساعتی دیگر در شاهرود حاضر خواهد شد.