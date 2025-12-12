  1. ورزش
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳

خبر تلخ به اوسمار رسید؛ غایب بزرگ پرسپولیس مقابل آلومینیوم

هافبک تأثیرگذار پرسپولیس دیدار با آلومینیوم اراک را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی روز یکشنبه با آلومینیوم اراک در حالی ادامه دارد که هافبک تأثیرگذار این تیم دچار مصدومیت شد تا از لیست بازی هفته چهاردهم خارج شود.

محمد عمری هافبک پرسپولیس به دلیل آسیب‌دیدگی و پس بررسی کادر پزشکی، امکان حضور در بازی با آلومینیوم را ندارد تا اوسمار ویه‌را ناچار به ایجاد تغییر دوباره در ترکیب تیمش شود.

عمری از روز دوشنبه می‌تواند تمرینات گروهی را از سر بگیرد تا پس از غیبت در بازی با آلومینیوم برای دیدار با تراکتور تبریز در یک شانزدهم جام حذفی شانس خود را بیازماید.

مهدی مرتضویان

    • IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 5
      پاسخ
      اوسمار با هیئت مدیره اختلاف دارن

