فرماندار مشهد از بازداشت تعدادی از افراد به دلیل هنجارشکنی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حسینی اظهار کرد: تعدادی از فعالان سیاسی در مشهد با حکم دادستانی به دلیل شعارهای هنجارشکنانه بازداشت موقت شده اند.

وی گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده در شورای تأمین مشهد بنا بود این افراد برای شرکت در مراسم ترحیم «خسرو علی کردی» که در یک مسجد برگزار شد شرکت کنند و در فضای آرام مراسم برگزار شود اما متأسفانه عده‌ای این فضا را رعایت نکرده و اقدام به بیان شعارهای هنجارشکنانه بیرون مسجد کردند.

فرماندار مشهد بیان کرد: برای اینکه مشکلی پیش نیاید دادستانی مشهد ورود کرد و تعدادی بازداشت شدند که به‌نوعی این افراد تحت الحفظ هستند و بیشتر برای حمایت از آن‌ها این کار انجام‌شده است زیرا در چنین شرایطی ممکن است گروه‌های دیگر هم اقدام به تقابل کنند به همین دلیل دادستانی ورود کردند تا مشکلی برای این افراد پیش نیاید.