به گزارش خبرنگار مهر، ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی نماینده سابق ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان و عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری، شامگاه شنبه تشکیل جلسه داد و برنامه کامل تشییع و ختم آن مرحوم اعلام شد.

در این نشست پیرامون آخرین برنامه ریزی های مراسم وداع و تشییع پیکر آیت الله شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و تغییرات احتمالی در برنامه برای حضور آحاد مردم استان سمنان در این مراسم، تصمیماتی گرفته شد.

استاندار سمنان در خاتمه این نشست و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مراسم وداع در شهرستان سمنان یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد عابدینیه سمنان و مراسم تشییع در شهرستان سمنان ساعت ۹ صبح دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ از معراج الشهدا سمنان به‌سمت میدان امام (ره) برگزار می‌شود. همچنین اقامه نماز بر پیکر این عالم ربانی در همین موقع انجام خواهد شد.

محمد جواد کولیوند با بیان اینکه ستاد بزرگداشت ارتحال آیت الله شاهچراغی همچنین مصوب کرده که مراسم وداع در شهرستان دامغان دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع دامغان برگزار شود، گفت: مراسم تشییع در شهرستان دامغان ساعت ۱۰ سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ از میدان امام (ره) به‌سمت امامزادگان جعفر و محمد (ع) برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مراسم تشییع و تدفین در روستای حسن‌آباد دامغان ساعت ۱۴:۳۰ سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در روستای حسن‌آباد زادگاه آیت الله شاهچراغی برگزار خواهد شد، ابراز کرد: مجلس تذکر و بزرگداشت در روستای حسن‌آباد دامغان سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد روستای زادگاه آیت الله شاهچراغی برگزار می‌شود.

استاندار سمنان همچنین بیان کرد: مجلس تذکر و بزرگداشت در شهرستان سمنان از سوی بیت آیت‌الله شاهچراغی، نماینده ولی‌فقیه در استان، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، استانداری، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مجمع علمای استان روز چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در شبستان اعظم گلزار شهدای امامزاده یحیی (ع) سمنان برگزار خواهد شد.

کولیوند همچنین با بیان اینکه روز دوشنبه شهر سمنان تعطیل عمومی است تا مردم بتوانند در مراسم وداع با پیکر این عالم ربانی حضور پیدا کنند، ابراز کرد: در دامغان هم همزمان با روز سه شنبه ادارات و مدارس دور کار خواهند بود.

آیت الله سید محمد شاهچراغی روز شنبه به دلیل بیماری و کهولت سن در سن ۹۱ سالگی دار فانی را وداع گفت. وی ۲۰ سال امامت جمعه سمنان و نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان را برعهده داشت. این عالم مجاهد همچنین در دوره‌های چهارم و پنجم نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری بود از ایشان به عنوان پدر معنوی استان سمنان یاد می‌شود.