به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که تلاش‌های هیئت مشترک نظامی عربستان و امارات که به تازگی به یمن سفر کرده برای آرام کردن اوضاع میان مزدوران داخلی آنها بی نتیجه بوده است.

بر اساس این گزارش، یک منبع آگاه اعلام کرد که مزدوران وابسته به امارات (شورای انتقالی جنوب یمن) با عقب نشینی از استان‌های حضرموت و المهره واقع در شرق این کشور مخالفت کرده‌اند.

اعضای هیئت عربستان و امارات با عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوب یمن در عدن دیدار کردند و از وی خواستند نیروهای خود را عقب بکشد اما عیدروس با این درخواست مخالفت کرده است.

مزدوران امارات طی روزهای گذشته کنترل بخش‌هایی از استان‌های جنوبی یمن از جمله عدن را به دست گرفته‌اند. آنها همچنین در بخش‌های شرقی این کشور یعنی حضرموت و المهره نیز پیشروی کرده‌اند.

روز گذشته نیز گزارش شد که در جریان حمله مزدوران امارات علیه نظامیان وابسته به دولت خودخوانده یمن (تحت حمایت عربستان) در استان حضرموت طی روزهای گذشته دست کم ۷۷ تن از این نیروها کشته و زخمی شدند.

این درگیری‌ها باعث شد مزدوران امارات کنترل بزرگترین استان یمن را به دست بگیرند.

مقامات نظامی دولت خودخوانده یمن اعلام کردند که این حمله بدون هیچ دلیل مشروع با هدف بی ثبات کردن امنیت استان حضرموت صورت گرفت و در نهایت باعث کشته شدن ۳۲ نظامی و زخمی شدن ۴۵ تن دیگر شد. همچنین تعدادی از افسران و نظامیان ناپدید شده‌اند.

این مقامات، مزدوران امارات را به کشتن زخمی‌ها و اسرا متهم کرده‌اند.

در ماه دسامبر جاری این مزدوران کنترل شهر سیئون دومین شهر بزرگ استان حضر موت را در جریان حمله گسترده علیه نظامیان مذکور به دست گرفتند.

بعد از به دست گرفتن کنترل استان حضرموت توسط جدایی طلبان جنوب یمن، این عناصر به سمت استان المهره حرکت کرده و در این استان مستقر شدند. روز جمعه نیز رشاد العلیمی رئیس شورای تحت حمایت ریاض، عدن مرکز دولت خوانده یمن را به مقصد عربستان در اعتراض به این تحرکات ترک کرد.

لازم به ذکر است کشور یمن کنونی به دو قسمت شمالی و جنوبی تبدیل شده است؛ بخش شمالی در کنترل نیروهای انصارالله بوده و بخش جنوبی در کنترل دولت خودخوانده یمن که تحت حمایت عربستان قرار دارد، است. سازمان ملل نیز این دولت را به عنوان «دولت یمن» به رسمیت می‌شناسد؛ نیروهای موسوم به «شورای انتقالی جنوب» (تحت حمایت امارات) نیز در جنگ علیه انصارالله از هم‌پیمانان دولت خودخوانده سعودی بودند.

در هفته‌های اخیر تنش‌ها بین «شورای انتقالی جنوب» و دولت خودخوانده در جنوب یمن افزایش یافته و به درگیری‌های نظامی منجر شده است.