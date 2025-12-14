  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۸

۱۹۰۰ محموله کیوی و نارنگی از مازندران صادر شده است

ساری - سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: از ابتدای فصل تاکنون بیش از ۱۹۰۰ محموله مرکبات شامل کیوی و نارنگی از استان به کشورهای مختلف صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری، با اشاره به آخرین وضعیت صادرات محصولات باغی استان اظهار کرد: از ابتدای فصل صادرات تاکنون، ۸۳۴ محموله کیوی به وزن ۱۷ هزار و ۵۸۴ تن از مازندران به کشورهای هدف صادر شده است.

وی افزود: از این میزان، ۳۴۱ محموله به هند و ۴۹۳ محموله به سایر کشورها ارسال شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه به صادرات نارنگی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۴۱۸ محموله نارنگی به وزن ۸۴۸۰ تن و ۷۱۱ محموله پرتقال به وزن ۱۴ هزار و ۸۳۹ تن صادر شده است.

تیموری‌یانسری با تأکید بر نقش صادرات محصولات کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه در بخش کشاورزی، علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی و تقویت تولید داخلی، به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت، بهبود بسته‌بندی و استانداردسازی محصولات و توسعه کشاورزی قراردادی، می‌تواند جایگاه محصولات باغی مازندران را در بازارهای جهانی تثبیت و ارتقا دهد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان گفت: برنامه‌ریزی برای تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی، توسعه بازارهای جدید و آموزش روش‌های نوین کشاورزی، از اولویت‌های این سازمان برای پایداری صادرات و افزایش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی است.

