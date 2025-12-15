مصدومیت بدموقع وینگر استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و استقلال در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر امروز به مصاف هم رفتند. اسماعیل قلی‌زاده، وینگر جوان آبی‌پوشان که در نیمه نخست این دیدار موفق شد یک ضربه پنالتی برای تیمش بگیرد، در نیمه دوم و در دقیقه ۵۵ بر اثر برخورد سر به سر با یکی از بازیکنان حریف دچار مصدومیت شد. به دنبال این اتفاق، قلی‌زاده قادر به ادامه بازی نبود و جای خود را به دوکنس نازون داد.

استقلال قرار است روز ۳ دی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف المحرق بحرین برود. با توجه به نیاز آبی‌ها به کسب پیروزی در این دیدار حساس، حالا باید دید وضعیت مصدومیت قلی‌زاده چگونه خواهد بود و آیا این بازیکن می‌تواند استقلال را در این بازی مهم همراهی کند یا خیر.