به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دولت کانادا از اعمال تحریم‌های جدید علیه چهار مقام ارشد ایرانی به اتهام واهی نقض حقوق بشر خبر داد.

وزارت امور خارجه کانادا به نقل از آنیتا آن‌اند وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد که بر اساس مقررات ویژه اقتصادی، چهار ایرانی را در فهرست تحریم‌های این کشور قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، محسن کریمی فرمانده منطقه‌ای قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه، احمد خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه، مصطفی محبی رئیس پیشین سازمان زندان‌های استان تهران و حسن آخریان رئیس سابق بند یک زندان رجایی‌شهر از جمله افراد تحریم شده هستند.

دولت کانادا با اشاره به تصمیم اخیر خود اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون، در مجموع ۱۸ مرحله تحریم علیه مقامات و نهادهای ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر اعمال کرده است.

دولت کانادا در حالی با ادعاهای واهی حقوق بشری، ایران و مقامات آن را تحریم می‌کند که پرونده جنایات دولت‌های این کشور علیه بومیان ساکن این منطقه مفتوح است.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی کانادا، بومیان و مهاجران این کشور همچنان در معرض تبعیض قرار دارند و از حقوقی مشابه با دیگر شهروندان برخوردار نیستند.