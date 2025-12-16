اقدام ستاد بحران مانع خسارات سنگین بارش ها در هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده در نشست ستاد بحران استان هرمزگان با اشاره به بارش‌های اخیر اظهار کرد: این نزولات آسمانی پس از سال‌ها خشکسالی و تنش آبی، موجی از امید و رضایتمندی را در میان مردم استان، به‌ویژه جامعه کشاورزی ایجاد کرده است؛ با این حال، مدیریت مخاطرات احتمالی ناشی از این سامانه بارشی در اولویت قرار داشت.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنای تصمیم‌گیری‌های ستاد بحران قرار گرفت، افزود: پیش از ورود سامانه، جلسات فوق‌العاده ستاد بحران برگزار، کمیته‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی فعال و برای نخستین بار پیامک‌های هشدار برای تمامی شهروندان استان ارسال شد تا سطح آمادگی عمومی افزایش یابد.

حسن‌زاده با اشاره به ورود استان به مرحله پاسخ به مخاطره اظهار داشت: از شامگاه گذشته شهرستان‌های پارسیان، بستک، حاجی‌آباد، بندرلنگه، بندرخمیر، بندرعباس، قشم، لارک و هرمز تحت تأثیر این سامانه قرار گرفتند. در برخی مناطق شاهد آب‌گرفتگی معابر و مشکلات جزئی بودیم که با توجه به آمادگی‌های ایجادشده، اقدامات لازم به‌صورت میدانی در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مورد فوتی یا مصدومیت ناشی از این سامانه گزارش نشده است، تصریح کرد: همکاری مناسب مردم و توجه جدی به هشدارها نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل شرایط و پیشگیری از بروز حوادث داشت.

وی در تشریح وضعیت محورهای مواصلاتی استان گفت: در محور گچین به بندرعباس به‌دلیل طغیان رودخانه انسداد نسبی ایجاد شد که با وجود مسیر جایگزین، تردد برقرار است. همچنین در محور بندرخمیر–بندرلنگه ریزش‌های جزئی رخ داد که با اعزام سریع نیروهای راهداری برطرف شد و در حال حاضر انسدادی در راه‌های اصلی استان وجود ندارد.

حسن‌زاده با اشاره به وضعیت زیرساخت‌ها افزود: در حوزه برق، قطعی‌های پراکنده گزارش شد که بخش عمده آن برطرف شده و سایر موارد نیز در دست پیگیری است. در حوزه ارتباطات و آب و فاضلاب تاکنون گزارشی از اختلال گسترده دریافت نشده است.

وی شایعات منتشرشده درباره آب‌گرفتگی مراکز درمانی را رد کرد و گفت: تمامی مراکز درمانی استان فعال هستند و خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با هشدار نسبت به تداوم و تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق شرقی و شمالی استان تأکید کرد: با توجه به هشدار سطح قرمز و وجود حوضه‌های آبریز مشترک، احتمال افزایش روان‌آب‌ها وجود دارد و شهروندان باید از توقف در حریم رودخانه‌ها و عبور از آب‌نماها جداً خودداری کنند.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم استان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های امدادی، عملیاتی و خدمات‌رسان در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و از مردم درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات توجه نکنند.