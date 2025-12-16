آیت الله محامی: حوزه و دانشگاه دو بال پرواز برای پیشرفت تمدنی کشور اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی ظهر سه شنبه در همایش سالروز وحدت حوزه و دانشگاه با گرامیداشت یاد شهدا و امام خمینی (ره)، امنیت و پیشرفت کشور را مرهون ایثار رزمندگان و خانوادههای آنان دانست.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان، با اشاره به پیشگامانی چون شهید مفتح، شهید مطهری، شهید بهشتی و مقام معظم رهبری، تأکید کرد که این بزرگان نقش اساسی در تبیین و پیشبرد وحدت حوزه و دانشگاه داشتهاند.
وی با بیان اینکه ترکیب حاضران در جلسه از حوزه و دانشگاه، شیعه و اهل سنت نماد عینی وحدت است، افزود: سیستان و بلوچستان به تعبیر رهبر انقلاب «پایتخت وحدت» کشور است و این ظرفیت باید بیش از پیش معرفی و تقویت شود.
آیتالله محامی در تبیین معنای درست وحدت حوزه و دانشگاه گفت: وحدت به معنای ادغام یا سلطه یک مجموعه بر دیگری نیست، بلکه هماهنگی، همافزایی و حرکت مشترک برای کشف سنتهای الهی است.
وی با اشاره به تاریخ آموزش در جهان اسلام یادآور شد: علوم دینی و تجربی در گذشته در یک بستر واحد تدریس میشدند و جدایی مکتبی میان این دو، آسیبزا است.
وی با ذکر خاطرهای از دوران تحصیل خود گفت: «پدرم که عالم دینی بود، توصیه میکرد علوم تجربی بخوانم تا خدا را بهتر بشناسم.» وی این مثال را نشانهای از مکمل بودن علم تجربی و معارف دینی دانست.
ضرورت گفتوگو، اندیشهورزی و روایتگری در عصر جنگ روایتها
نماینده ولیفقیه با انتقاد از نگاه تشریفاتی به جلسات وحدت حوزه و دانشگاه تأکید کرد: این نشستها باید خروجی عملی داشته باشند؛ اگر حوزه و دانشگاه جزیرهای عمل کنند، نهتنها نتیجه مطلوب حاصل نمیشود، بلکه گاهی یکدیگر را خنثی میکنند. جامعهسازی و تمدنسازی بدون همکاری این دو نهاد ممکن نیست.
آیتالله محامی بر ضرورت ایجاد کرسیهای آزاداندیشی و فرصت بیان آزادانه اندیشهها تأکید کرد و گفت: نباید از تضارب آرا هراس داشت.
وی افزود: همکاری حوزه و دانشگاه باید هم در بعد معرفتی و هم در بعد نهادی شکل بگیرد و پروژههای مشترک بدون حذف معارف یکدیگر تعریف شود.
امام جمعه زاهدان با اشاره به ضعف کشور در حوزه روایتگری و جنگ روایتها گفت: دشمن در روایتگری قوی است و ما در این زمینه ضعف داریم. اگر ۵۰ درصد فرمایشات رهبر انقلاب اجرا میشد، وضعیت کشور بسیار بهتر بود. روایت درست از پیشرفتها و واقعیتهای استان باید تقویت شود.
روایتهای درست؛ تصویرهای نادرست استان را از بین میبرد
نماینده ولیفقیه با اشاره به نمونههایی از معرفی ظرفیتهای استان برای مهمانان کشوری، از جمله آمار مدارس علمیه، مساجد و طلاب اهل سنت، گفت: این واقعیتها باید بهدرستی روایت شود تا تصویر نادرست از استان اصلاح شود.
وی همچنین بر لزوم تعامل علمی و میدانی میان علمای شیعه و اهل سنت تأکید کرد و گفت: اگر فاصله بگیریم، دشمن از همین فاصلهها سوءاستفاده میکند. حضور مشترک روحانیون شیعه و سنی در برنامههای تبلیغی و فرهنگی میتواند این فاصلهها را کاهش دهد.
نقش حوزه و دانشگاه در حل مسائل اجتماعی و تبیین الگوی زن مسلمان
آیتالله محامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات اجتماعی مطرحشده از سوی دانشجویان و طلاب پرداخت. او درباره الگوی زن مسلمان گفت: الگوی سوم زن که رهبر انقلاب تبیین کردهاند، دقیقاً ناظر به زن مسلمان فعال، متدین و اثرگذار است؛ الگویی برگرفته از سیره حضرت زهرا (س).
وی این الگو را مناسب زن بلوچ دانست که هم رشد علمی میخواهد و هم نقش اجتماعی و پایبندی دینی.
امام جمعه زاهدان درباره مشکلاتی مانند عدم ثبت رسمی ازدواج، بازماندگی از تحصیل دختران و آسیبهای فضای مجازی گفت این مسائل نیازمند ورود مشترک حوزه و دانشگاه است.
وی تأکید کرد: بخشی از بازماندگی از تحصیل ریشه فرهنگی دارد و باید با تقویت مدارس شبانهروزی و خوابگاهها برطرف شود.
نماینده ولیفقیه با اشاره به دغدغههای مطرحشده درباره محتوای نامناسب در فضای مجازی گفت: اگر محتوای نادرست تولید میشود، زن مسلمان باید با الگوی صحیح وارد میدان شود و تولید محتوای سالم و هویتمند داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت آموزش معارف اهل سنت توسط افراد متخصص تأکید کرد و گفت: اگر پاسخگویی مناسب نباشد، جوانان ممکن است به شبکههای افراطی یا ضد دین سوق داده شوند.
در پایان، آیتالله محامی پیشنهاد تشکیل «کمیته مرکزی پیگیری» با حضور علما، اساتید، دانشجویان و طلاب را مطرح کرد تا مصوبات و مطالبات این نشست بهصورت عملی دنبال شود.
وی تأکید کرد: این جلسات باید خروجی ملموس داشته باشند و برخی موضوعات مانند ترویج الگوی زن مسلمان، آموزش معارف اهل سنت و حضور فعال در رسانهها میتواند نقطه آغاز باشد.
