گلستان گنج تمدنی ایران ؛توسعه ایران باید از فرهنگ و روستا آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگ اقوام با قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان گلستان از مدافعان واقعی حقوق مردم هستند و با اطمینان شهادت میدهم که مطالبات این استان را بهصورت مستمر پیگیری میکنند؛ از این جهت به مردم گلستان تبریک میگویم.
وی با اشاره به پیشینه مطالعات فرهنگی و قومی خود، افزود: از سالها قبل که روی اقوام ایران مطالعه میکردم، گلستان برای من شگفتانگیز بود؛ بهگونهای که فصلی مستقل از کتابم را به این استان اختصاص دادم. امروز با یقین میگویم گلستان سرزمین رمزها و رازهاست و لایههای عمیق تاریخی و تمدنی آن هنوز بهطور کامل کشف نشده است.
صالحیامیری با تأکید بر ظرفیتهای منحصربهفرد استان گفت: گلستان نهتنها در میراث تمدنی زبانزد است، بلکه در گردشگری طبیعی شامل جنگل، آبشار، دریا و تنوع اقلیمی و همچنین در صنایعدستی، از استانهای سرآمد کشور محسوب میشود؛ بیش از ۸۰ درصد فعالان صنایعدستی استان را زنان و دختران تشکیل میدهند که این خود یک سرمایه اجتماعی بزرگ است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به نقش روستاها در هویت ملی اظهار کرد: روستا، فرهنگ، سنت، موسیقی، شعر، ادبیات و هنر ماست. تخلیه روستاها خیانت به آرمانهای فرهنگی ایران است. امروز دولت وظیفه دارد با تأمین تسهیلات و زیرساختها، مردم را در روستا نگه دارد و حتی بازگشت به روستا را تسهیل کند.
وی افزود: دولت در سال جاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای مشاغل کوچک و روستایی اختصاص داده است تا اشتغال پایدار در روستاها شکل بگیرد. در سال ۱۳۳۵ بیش از ۷۲ درصد جمعیت کشور روستایی بود اما امروز این نسبت معکوس شده و این تغییر شتابناک، نگرانکننده است.
صالحیامیری گفت: فرهنگ، هویت و ریشه تاریخی ماست. توسعهای که از نفت آغاز شود به اشتغال و رفاه پایدار نمیرسد؛ توسعه واقعی باید از فرهنگ و انسان شروع شود.
وزیر میراثفرهنگی با تشریح سیاستهای دولت در حوزه صنایعدستی گفت: ایجاد بازارچههای صنایعدستی در همه شهرها، بازاریابی هدفمند آثار هنرمندان و رفع موانع صادرات در دستور کار قرار گرفته است. امروز پیمانسپاری ارزی و بسیاری از موانع گمرکی برداشته شده و خبر مهم اینکه سند ملی صنایعدستی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون فرهنگی تصویب شده و بهزودی در هیئت دولت نهایی خواهد شد.
وی ادامه داد: با تصویب این سند، تکلیف همه دستگاهها از آموزش و پرورش تا وزارت کشور، صمت و جهاد کشاورزی در حمایت از صنایعدستی مشخص میشود.
صالحیامیری با تأکید بر امیدآفرینی گفت: دولت معتقد است با انسجام، وحدت، کارآمدی و امید میتوان از شرایط سخت اقتصادی عبور کرد. ما از وضعیت معیشتی مردم آگاهیم و بابت کاستیها صادقانه عذرخواهی میکنیم، اما باور داریم ملت ایران از این پیچ تاریخی عبور خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت انسجام ملی اظهار کرد: موتور توسعه ملی، انسجام ملی است. هرکس در طبل تفرقه بکوبد، در زمین دشمن بازی میکند. گلستان نمونه موفق همزیستی اقوام، مذاهب و فرهنگهاست و میتواند الگویی ملی باشد.
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به دیپلماسی فرهنگی اشاره کرد و گفت: امسال جشن ملی نوروز را با حضور وزرای گردشگری کشورهای حوزه نوروز و آسیای میانه برگزار خواهیم کرد و گلستان میتواند نقش مهمی در این رویداد ایفا کند.
صالحیامیری با اشاره به ثبت آثار ملی در گلستان خاطرنشان کرد: این استان در مسیر جهش بزرگ فرهنگی و گردشگری قرار دارد و تنها با وحدت، همدلی و همافزایی میتوان به جایگاه شایسته آن دست یافت.
