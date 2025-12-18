تأکید مدیریت استان کرمانشاه بر تسریع پروژه مسکن خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی، شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه ویژه نهضت ملی مسکن استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاههای عضو برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت ارشد استان روند اجرایی پروژه شهید آوینی ویژه مسکن خبرنگاران را به صورت هفتگی پایش میکند و سازمان نظام مهندسی ساختمان و ادارهکل راه و شهرسازی باید روند تکمیل این پروژه را با شتاب بیشتری دنبال کنند.
وی با بیان اینکه تأمین مسکن ارزان، ایمن و با کیفیت برای اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه یکی از اولویتهای مهم دولت است، افزود: این سیاست در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور دنبال میشود و استان کرمانشاه نیز با جدیت اجرای این طرح را در دستور کار قرار داده است.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن علاوه بر پاسخگویی به نیاز اساسی مردم، نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان دارد و میتواند زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی جدید در حوزههای مختلف تولیدی و خدماتی شود.
پایش هفتگی پروژههای مهم نهضت ملی مسکن
نجفی با اشاره به پایش هفتگی پروژههای نهضت ملی مسکن توسط مدیریت ارشد استان گفت: با تأکید ویژه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، هر هفته روند اجرایی پروژههای مهم این طرح از جمله پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی، ۵۴۰۰ واحدی بنیاد مستضعفان، ۸۷۶ واحدی سیاهکمر (بهارستان)، پروژه ۳۳۶ واحدی خبرنگاران (شهید آوینی)، ۷۱۲ واحدی شهید ادبیان و سایر پروژهها به صورت میدانی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: خانوادههای بسیاری در استان چشمانتظار تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن هستند و هرگونه سنگاندازی یا تأخیر در اجرای این پروژهها، اجحاف بزرگی در حق مردم به شمار میرود و باید با آن برخورد جدی شود.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه بار دیگر بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه شهید آوینی ویژه مسکن خبرنگاران تأکید کرد و گفت: این پروژه به صورت مستمر در دستور پایش هفتگی مدیریت ارشد استان قرار دارد و انتظار میرود دستگاههای متولی با همکاری و هماهنگی بیشتر، روند تکمیل آن را شتاب دهند.
ارائه گزارش دستگاهها از آخرین وضعیت پروژهها
در ادامه این نشست، گزارشی از سوی ستاد اجرایی درباره پروژه ۷۱۲ واحدی شهید ادبیان و تعهدات پیمانکار ارائه شد. همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارشی در خصوص واگذاری اراضی روستایی به منظور اجرای طرحهای مسکن ارائه کرد.
شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانههای ساختمانی پروژههای نهضت ملی مسکن ارائه دادند. در پایان، روند پیشرفت کلی پروژههای نهضت ملی مسکن استان بررسی و مشکلات و موانع موجود با حضور مدیران دستگاههای مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
