برادران گرایی غایبان بزرگ قهرمانی کشور/مصدومیت مانع حضور مرد یخی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وزن کشی ۵ وزن دوم مسابقات قهرمانی کشور کشتی فرنگی به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم ملی در اهواز در حال برگزاری است. محمدرضا گرایی چهره شاخص کشتی فرنگی ایران که مدال طلای جهان و المپیک را در کارنامه خود دارد به همراه محمدعلی گرایی دارنده یک مدال طلا و سه مدال برنز جهانی امروز در مراسم وزن کشی حاضر نشدند و به عنوان غایبان بزرگ این رقابت‌ها شناخته شدند.

کادر فنی تیم ملی اعلام کرده است طبق چرخه انتخابی هیچکدام از کشتی‌گیران حق غیبت در رقابت‌های انتخابی را ندارند و در صورت عدم شرکت به دلیل مصدومیت، تنها با تأیید پزشک معتمد فدراسیون، کمیته پزشکی، کادر فنی و موافقت فدراسیون امکان ادامه کار در چرخه وجود دارد.

پیش از این صحبت از حضور محمدرضا گرایی در وزن ۷۲ کیلوگرم شده بود که عنوان شده او به دلیل مصدومیت در انتخابی حاضر نشده و مدارک خود را هم به فدراسیون ارسال کرده است. محمدرضا گرایی دارنده مدال طلای المپیک توکیو سال گذشته دوران ورزشی خوبی را سپری نکرد. او بعد از اینکه در چرخه انتخابی المپیک به سعید اسماعیلی نتیجه را واگذار کرد، به وزن ۷۲ کیلوگرم رفت اما در مسابقات جهانی ۲۰۲۴ اوزان غیرالمپیکی در وزن ۷۲ کیلوگرم هم حضور کم‌رنگی داشت و با قبول شکست برابر حریف گمنام آمریکایی خود، از دور رقابت‌ها کنار رفت.

قهرمان المپیک ۲۰۲۰ توکیو و دارنده سه نشان طلا، نقره و برنز جهانی، سال ۲۰۲۵ در ترکیب تیم ملی ایران قرار نگرفت و سعید اسماعیلی و دانیال سهرابی نمایندگان ایران در دو وزن ۶۷ و ۷۲ کیلوگرم بودند.