به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله نظری، ظهر پنجشنبه در سومین جلسه کارگروه تبلیغ و ترویج شورای توسعه قرآنی گلستان و ستاد اجرایی پنجkین جشنواره ملی آواها و نغمات دینی آیات،با استناد به آیه «فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» از سوره مزمل، اظهار کرد: هر میزان انس با قرآن، حتی با یک آیه کوتاه، میتواند پایههای زندگی انسان را متحول کند و این نگاه باید به صورت عمومی در نظام تعلیم و تربیت نهادینه شود.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش ظرفیت بیبدیلی برای فرهنگسازی قرآنی دارد، افزود: امروز در کشور حدود ۱۷ میلیون دانشآموز و بیش از یک میلیون معلم شاغل داریم و این یعنی یک جامعه ۶۰ میلیونی که هیچ نهاد دیگری چنین ظرفیتی در اختیار ندارد.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به وجود ۴۳۰ هزار دانشآموز در استان گفت: مدارس میتوانند به بهترین پایگاههای قرآنی تبدیل شوند و از دل کلاسهای درس، فرهنگ قرآن به خانوادهها و جامعه منتقل شود.
نظری با تأکید بر رویکرد «تربیتمحوری» در آموزش و پرورش گلستان اظهار کرد: اولویت اصلی ما تربیت است، نه صرفاً آموزش؛ تربیتی تمامساحتی که ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، هنری، زیستی، اقتصادی و علمی را در بر میگیرد.
وی اقامه نماز جماعت در مدارس را از برنامههای قطعی آموزش و پرورش دانست و گفت: هیچ مدرسهای بهانهای برای تعطیلی نماز ندارد؛ ما ۲۵ هزار معلم داریم که میتوانند امام جماعت مدارس باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با تشریح برنامههای قرآنی در مقاطع تحصیلی مختلف افزود: در پایان دوره ابتدایی، دانشآموزان باید به روانخوانی و قرائت قرآن مسلط باشند، در متوسطه اول با ترجمه و مفاهیم آشنا شوند و در متوسطه دوم به برداشتهای کلی از آیات قرآن برسند.
نظری با بیان اینکه مهارت قرآنی یک مهارت اساسی در تربیت دانشآموزان است، تأکید کرد: اگر قرار است فرهنگ قرآنی پایدار و ماندگار شود، باید از پیشدبستانی و ابتدایی آغاز کنیم؛ جایی که شخصیت دانشآموزان شکل میگیرد.
وی با اشاره به همافزایی آموزش و پرورش و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، افزود: امید است با تمرکز ملی بر آموزش عمومی، نهضت قرآنی فراگیری شکل بگیرد که بتواند پاسخگوی بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز باشد.
