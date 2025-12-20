یلدا سنتی کهن با چاشنی تورم؛ نظارت بر بازار در روزگار سخت اقتصادی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: جشن یلدا نه به خاطر یک دقیقه بیشتر و نه به خاطر انداختن فرش قرمز پیش روی زمستان است، دلیل آن گرمای وجود اعضای خانواده است که وقتی کنار هم جمع میشوند، سوز زمستانی رنگ می بازد و کینه و ناراحتی مجالی برای خودنمایی پیدا نمیکند.
یلدا، این آئین کهن ایرانی با نمادهای شادی، دورهمی و پیوندهای خانوادگی، فرصتی مهم برای همدلی اجتماعی فراهم میآورد اما در سالهای اخیر فشارهای اقتصادی و تورم، تأمین اقلام مورد نیاز مردم را به چالشی جدی بدل کرده است.
این درحالی است که افزایش هزینههای زندگی و نوسانات قیمتی، همواره نیازمند برنامهریزی دقیق و اقدامات پیشگیرانه برای تأمین کالاهای اساسی شب یلدا بوده است.
در این راستا، با راهاندازی روستا بازارها و ایجاد ۱۰ نقطه فروش ویژه میوههای یلدایی در نقاط مختلف شهر اراک، دسترسی شهروندان به اقلام پرمصرف این ایام تسهیل شده و به گفته مسئولان امر، ضمن حمایت از تولید کنندگان محلی، فشار مالی ناشی از واسطهگری و افزایش قیمتها کاهش یافته است.
همزمان نیز تیمهای بازرسی و نظارتی، با سرکشی مستمر بر رعایت قوانین قیمتگذاری، استانداردهای بهداشتی و کیفیت کالاها نظارت داشتهاند تا ضمن ایجاد تعادل در بازار، حقوق مصرفکنندگان در شرایط اقتصادی کنونی تضمین شود.
میوه شب یلدا بدون واسطه در ۱۰ مرکز شهر اراک عرضه میشود
سرپرست تعاون روستایی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت شب یلدا، میوههای پرتقال، سیب، انار و سایر محصولات کشاورزی مستقیماً از تولیدکننده در ۱۰ مرکز شهر اراک عرضه میشود تا قیمتها کنترل شده و دست واسطهها از بازار کوتاه شود.
جواد ملکی افزود: به منظور کاهش قیمت میوه و تنظیم بازار، ویژه شب یلدا، تعاون روستایی استان با همکاری شهرداری و فرمانداری اراک، اقدام به تهیه و عرضه مستقیم میوه در سطح شهر کرده است.
وی تصریح کرد: این طرح برای نخستین بار در استان مرکزی اجرا میشود و با هدف کمک به معیشت مردم و اقشار آسیبپذیر، کالاها به قیمت تمام شده بدون در نظر گرفتن سود و حذف واسطهها عرضه میشود.
ملکی ادامه داد: این اقدام در ۱۰ نقطه شهر اراک انجام میشود که شامل چهار روستا بازار تحت مدیریت شبکه تعاون روستایی و ۶ نقطه دیگر با همکاری شهرداری است.
وی تاکید کرد: پارک شهر، ابتدای قنات ناصری، میدان امام حسین، میدان حافظیه، پارک ملت، بلوار کشاورز، روستا بازار سردشت، شهرک قائم، روستا بازار کوی کوثر و خیابان طالقانی از جمله نقاطی هستند که میوه ویژه شب یلدا در آنها توزیع خواهد شد.
سرپرست تعاون روستایی استان مرکزی افزود: در این نقاط، پرتقال به قیمت هر کیلوگرم ۵۵ هزار تومان، سیب زرد و قرمز، انار، سیبزمینی و سایر محصولات کشاورزی مستقیماً از تولیدکننده در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی گفت: این اقلام بدون در نظر گرفتن سود واسطهها و با هدف حمایت از مصرفکننده عرضه خواهد شد.
ملکی بیان کرد: برای نخستین بار، این طرح با همکاری فروشگاههای موفق و توانمند مستقر در اراک اجرا میشود و انتظار میرود روستا بازارها بهزودی بهصورت دائمی در سراسر استان مرکزی راهاندازی شوند.
وی افزود: با توجه به استقبال گسترده مردم از این طرح، این روند ادامه خواهد داشت و تلاش میشود عرضه مستقیم میوه و کالاهای اساسی علاوه بر شهر اراک در سایر شهرستانهای استان مرکزی نیز گسترش یابد.
سرپرست تعاون روستایی استان مرکزی تصریح کرد: این اقدام با حمایت استاندار مرکزی و پیگیری نمایندگان استان در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت میوه انجام شده است.
ملکی گفت: این طرح از امروز (شنبه) آغاز شده و همزمان، روستا بازار چهارم در محل اتحادیه شهرستان و اتحادیه آفتاب هرات در سردشت نیز فعالیت خود را آغاز میکند.
۳۰ گروه گشت مشترک، بازار شب یلدا در استان مرکزی را رصد میکنند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۱۵ آذر تا کنون ۳۰ گروه گشت مشترک با هدف نظارت بر بازار شب یلدا تشکیل شده و بازرسان از صنوف عرضهکننده مایحتاج مردم بازدید دارند.
سعید نورالهی افزود: در این مدت، تخلفات متعددی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و رعایت نکردن نکات بهداشتی توسط صنوف عرضهکننده آجیل، خشکبار، شیرینی و میوه ثبت شده است.
وی تصریح کرد: مطابق قوانین تعزیرات حکومتی و مصوبه سران قوا برای متخلفان اشد مجازات شامل جریمه نقدی و پلمب واحد صنفی اعمال میشود.
نورالهی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی با بازرسان در میان بگذارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تاکید کرد: با توجه به اهمیت نظارت بر بازار شب یلدا، بازرسان تعزیرات علاوه بر بررسی قیمت و کیفیت، بر نحوه بستهبندی و تاریخ مصرف محصولات نیز نظارت دارند تا سلامت و رضایت مصرفکنندگان بهطور کامل تضمین شود.
قیمتگذاری پوشاک در نمایشگاههای یلدایی تحت نظارت اتاق اصناف اراک انجام میشود
رئیس اتحادیه پوشاک استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اتخاذشده برای ساماندهی بازار پوشاک شب یلدا اظهار کرد: قیمتگذاری پوشاک عرضه شده در نمایشگاههای یلدایی با نظارت مستقیم اتاق اصناف اراک انجام میشود تا کالاها با نرخ منصفانه در اختیار شهروندان قرار گیرد.
محمد منصوری افزود: در آستانه شب یلدا، به منظور ایجاد تعادل در بازار و فراهم کردن شرایط خرید مناسب برای شهروندان، برنامهریزیهای لازم انجام شده و در همین راستا نمایشگاه عرضه پوشاک و مواد خوراکی در حال حاضر در استان دایر است و با استقبال خوبی نیز همراه بوده است.
وی گفت: علاوه بر این نمایشگاه، یک نمایشگاه دیگر نیز تا ماه آینده برگزار خواهد شد که تمرکز آن بر عرضه انواع پوشاک، کفش و اقلام مرتبط است.
منصوری تصریح کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاهها، تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز و ایجاد امکان خرید با شرایط مناسبتر است.
وی ادامه داد: طبیعی است که در شرایط تورم فعلی، قیمتها نسبت به گذشته افزایش داشته باشد اما تلاش ما بر این است که با همکاری واحدهای صنفی، کالاها با سود عادلانهتری در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس اتحادیه پوشاک استان مرکزی تاکید کرد: افزایش دستمزد خیاطی و رشد هزینههای تولید از سال گذشته موجب تأثیرگذاری مستقیم بر قیمت پوشاک شده و در مجموع بهای پوشاک زمستانه ۳۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در همین راستا با مشارکتکنندگان در نمایشگاهها تفاهمنامهای منعقد شده که بر اساس آن، واحدهای صنفی موظف هستند کالاهای خود را با حاشیه سود منصفانه و مشخص عرضه کنند.
منصوری بیان کرد: قیمتگذاری کالاهای ارائهشده در نمایشگاهها با نظارت و تأیید اتاق اصناف انجام میشود تا اطمینان لازم از رعایت حقوق مصرفکنندگان فراهم شود.
وی گفت: امید است با اجرای این برنامهها زمینه خریدی مناسب و رضایتبخش برای شهروندان در آستانه شب یلدا فراهم شود.
آرامش بازار شب یلدا با تأمین مرغ و برنج در استان مرکزی
رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای شب یلدا، اقلام اساسی مورد نیاز مردم از جمله مرغ و برنج بهطور کامل تأمین و در بازار عرضه خواهد شد.
علی صفری با اشاره به وضعیت سایر کالاهای پرمصرف گفت: در حوزه روغن هیچ مشکلی وجود ندارد و تأمین آن بهطور کامل انجام شده است.
وی افزود: مهمترین کالای پرمصرف این ایام مرغ است و با برنامهریزیهای انجامشده در زمینه جوجهریزی، استان مرکزی در روزهای منتهی به شب یلدا با کمبود مواجه نخواهد شد هرچند افزایش تقاضا میتواند موجب ازدحام شود، اما عرضه گستردهتر مانع از ایجاد التهاب در بازار خواهد شد.
رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: علاوه بر مرغ و برنج، دیگر اقلام مورد نیاز شب یلدا همچون تخممرغ و گوشت نیز در حال توزیع است و جای هیچگونه نگرانی نیست.
صفری تأکید کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان مرکزی با همکاری اداره کل صمت و سایر دستگاههای مرتبط تلاش دارد تا مردم بلندترین شب سال را با آرامش و بدون دغدغه از نظر تأمین کالاهای اساسی سپری کنند.
شهروندان هرگونه تخلف در بازار شب یلدا را با شماره ۱۲۴ گزارش دهند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهروندان هرگونه تخلف یا عرضه خارج از ضابطه کالا در بازار شب یلدا را از طریق شماره ۱۲۴ به این سازمان گزارش کنند تا رسیدگیهای لازم بهطور فوری انجام شود.
علی جودکی افزود: با توجه به رسم دیرینه ایرانیان در گردهماییهای شب یلدا تأمین کالاهای مرتبط از جمله میوه و تنقلات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی گفت: در این راستا مسئولیتها و وظایف مرتبط با تأمین و نظارت بر بازار شب یلدا به صورت دقیق و تفکیکشده میان دستگاهها و سازمانهای ذیربط تعیین شده است.
جودکی تصریح کرد: تأمین میوه و نظارت بر بازار آن بر عهده سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و در حوزه تنقلات، اقدامات لازم توسط اصناف استان انجام شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نمایشگاه یلدایی با عرضه کالاهای تحت نظارت برگزار شده است و هدف از این اقدام، تأمین اقلام با قیمتهای منصفانه به منظور کاهش فشار گرانی بر مردم است.
مدیرکل صمت استان مرکزی تاکید کرد: با وجود احتمال سوءاستفادههای محدود، از شهروندان درخواست میشود هرگونه تخلف را از طریق شماره ۱۲۴ گزارش کنند تا رسیدگی لازم صورت گیرد.
وی گفت: در نمایشگاه یلدایی، کالاها با حداکثر ۸ درصد حاشیه سود کمتر نسبت به قیمت خردهفروشی عرضه میشوند و گزارشهای اولیه نشان میدهد که قیمتهای ارائه شده نمایشگاهی نسبت به بازار مناسبتر است.
جودکی بیان کرد: علاوه بر عرضه کالاها در نمایشگاه، واحدهای تولیدی و تعاونیهای محلی نیز مشارکت فعالی در تأمین اقلام یلدایی دارند تا تنوع محصولات و دسترسی مردم به کالاهای باکیفیت افزایش یابد.
نگاه میدانی خبرنگار مهر به بازار شب یلدا
یک شهروند اراکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نسبت به سالهای قبل هزینه خرید اقلام شب یلدا بسیار بالاتر رفته است.
زهرا احمدی ۳۵ ساله و خانهدار با اشاره به افزایش قیمتها گفت: برای تهیه سادهترین اقلام شب یلدا از جمله میوه و آجیل نیز باید هزینه بیشتری نسبت به سال گذشته پرداخت کنیم.
وی افزود: تأمین همه اقلام مورد نیاز خانوار دشوار شده با این حال راهاندازی روستا بازارها و مراکز فروش ویژه، دسترسی مردم به کالاها را تسهیل کرده است.
محمد رضایی، کارمند ۴۲ ساله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش تورم و گرانیها فشار قابل توجهی بر خانوادهها وارد کرده و موجب شده بخشی از خریدهای سنتی شب یلدا کاهش یابد.
وی افزود: با وجود تلاش مسئولان برای نظارت بر بازار و ایجاد مراکز فروش ویژه، قیمتها همچنان بالا بوده و تأمین اقلام شب یلدا برای بسیاری از خانوادهها دشوار است.
گفتنی است؛ آنچه از بازار شب یلدای امسال در استان مرکزی مشهود است تلاقی همزمان دغدغههای معیشتی مردم با تلاش دستگاههای اجرایی برای ایجاد تعادل در بازار است؛ وضعیتی که نشان میدهد صِرف افزایش عرضه، بدون تداوم نظارت و سیاستگذاری دقیق، پاسخگوی فشارهای اقتصادی خانوارها نخواهد بود.
استمرار رویکردهایی همچون تقویت روستا بازارها، کوتاهسازی زنجیره توزیع، کنترل مؤثر قیمتها و حمایت هدفمند از مصرفکنندگان میتواند ضمن کاهش اثرات تورم، زمینهساز آرامش نسبی بازار در مناسبتهای پیشرو باشد؛ آرامشی که برای حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است.
نظر شما